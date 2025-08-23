Ligue 1: Olivier Giroud déjà indispensable au Losc

Le
23 Aoû. 2025 à 11h04 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Rémi BOUVERESSE
© 2025 AFP
Le Français Olivier Giroud, nouveau numéro 9 du LOSC, lors du premier match de la saison face au Stade Brestois 29 où il inscrit le premier but de la rencontre (3-3) au Stade Francis-Le Blé, le 17 août 2025.

AFP/Archives
Fred TANNEAU
Buteur à Brest le week-end dernier, Olivier Giroud est déjà incontournable à Lille, qui compte en faire son avant-centre titulaire cette saison, et reçoit Monaco dimanche (20h45) lors de la deuxième journée de Ligue 1.

Dès son échauffement, cocasse, sur un tapis dans le parking du Stade Francis-Le Blé, les caméras étaient fixées sur le meilleur buteur de l'histoire des Bleus (57 buts en 137 sélections), revenu en France cet été.

Quelques minutes plus tard, Giroud a prouvé qu'il méritait bien d'être l'une des attractions de la Ligue 1, en ouvrant le score d'une frappe croisée du pied gauche dans la surface, inscrivant son premier but dans ce championnat depuis treize ans et 107 jours, selon le statisticien Opta.

Le début d'un match complet où le solide (1,93 mètre) attaquant a pesé sur la défense bretonne, offrant une solution à ses partenaires avec son jeu de remise, au sol et dans les airs.

De retour dans les entrailles du Stade Francis-Le Blé, il a exprimé son "réel bonheur de revenir sur les pelouses de Ligue 1".

Tant mieux, car il risque bien de toutes les fouler cette saison en tant que titulaire, si l'on se fie au discours, vendredi, de l'autre Olivier du club nordiste, Olivier Létang: "Nous avons six joueurs offensifs: Marius Broholm, Edon Zhegrova, Félix Correia, Osame Sahraoui, Matias Fernandez-Pardo et Olivier Giroud, a énuméré le président du LOSC. Six joueurs pour trois postes, ça nous semble cohérent. On est plus en recherche active sur des joueurs à des positions défensives."

"Relation de confiance"

Le président du LOSC, Olivier Létang, qui pose aux côtés de son nouveau buteur, Olivier Giroud, lors de la conférence de presse de présentation au Domaine de Luchin (centre d'entraînement du LOSC) à Camphin-en-Pévèle, le 2 juillet 2025.

AFP/Archives
FRANCOIS LO PRESTI

Le président lillois a donc refermé la porte à la venue de l'"attaquant polyvalent", le profil que souhaitait recruter Bruno Genesio lors de ce mercato. Or aucun des joueurs qu'il a listé n'est un véritable N.9, ce qui fait d'Olivier Giroud le buteur attitré des Dogues, à bientôt 39 ans.

En l'état, seul Matias Fernandez-Pardo peut occuper le poste d'avant-centre, mais Bruno Genesio semble l'envisager davantage sur un côté, comme son entrée à Brest, à gauche de Giroud, ou encore son discours avant le match contre Monaco, laissent présager.

"Matias peut jouer aux trois postes de devant, affirme-t-il. (...) Ses deux meilleurs matchs la saison dernière l'ont été sur un côté, à droite à Bologne et à gauche, à Nice. Il peut jouer dans l'axe, il peut y être performant. (...) C'est un jeune joueur, il ne doit pas se fixer de limites, de retenues par rapport au poste qu'il occupe, simplement appliquer ce qu'on lui demande, exploiter son potentiel (...) et arrêter d'écouter trop de gens qui, autour de lui, lui font croire qu'il doit jouer avant-centre, que c'est là où il est le meilleur."

Faire de Giroud un titulaire implique forcément une gestion habile de son temps de jeu, d'autant que Lille disputera la Ligue Europa en plus des compétitions nationales cette saison.

"J'ai l'habitude avec ce genre de joueurs d'avoir une relation de confiance, commente Bruno Genesio. (...) J'ai des échanges réguliers avec lui, pour savoir si on a besoin de calmer dans certains entraînements, si en cours de match, par exemple dimanche, plusieurs fois, je l'ai interrogé pour savoir s'il pourrait aller jusqu'au bout."

La question se posera donc à nouveau contre Monaco dimanche, équipe taillée pour disputer la Ligue des champions, contre laquelle toute l'attaque du Losc passera un test d'envergure.

