Ligue 1: Paris à Bollaert, Marseille sur sa lancée

Le Paris SG se déplace au stade Bollaert de Lens dimanche (20h45) tandis que Marseille veut confirmer en 2024 sa bonne forme de fin 2023 (vendredi à 21h00), lors de la 18e journée de Ligue 1 ce week-end.

. Le match: Lens - Paris, le souverain chez son ancien dauphin

Premier de L1 (40 points) avec un matelas d'avance sur Nice (35 pts) et Monaco (33 pts), le PSG entraîné par Luis Enrique semble avoir trouvé son rythme de croisière. A la fin de l'année 2023, il a engrangé neuf victoires en 10 matches, seulement stoppé par Lille dans le Nord à la mi-décembre (1-1).

Un nouveau déplacement périlleux dans le froid se présente aux Parisiens dimanche. Les Lensois, deuxièmes la saison dernière, ont retrouvé leur cohésion et leur efficacité après un début de saison catastrophique. Ils pointent désormais à la 7e place (26 points). Dans leur antre, ils viennent de poser de grosses difficultés en 32e de finale de Coupe de France à l'AS Monaco, qui s'est qualifiée aux tirs au but après avoir été dominée pour la majeure partie de la rencontre.

. Le joueur: Aubameyang, symbole du renouveau marseillais

Pierre-Emerick Aubameyang buteur avec l'OM contre l'US Thionville au stade Saint-Symphorien, le 7 janvier 2024 AFP/Archives

En mal de buts et de sensations à l'automne, dans le sillage des crises à répétition de son club, Pierre-Emerick Aubameyang a incarné en fin d'année 2023 la forme retrouvée de l'Olympique de Marseille (6e avec 27 points): un but contre le Stade rennais (2-0), un autre et deux passes décisives contre Lyon (3-0), deux buts et une passe décisive à Lorient (4-2), une passe décisive contre Clermont (2-1)... Seul Montpellier en dernier match avant la trêve lui a résisté (1-1).

Vendredi en ouverture de la 18e journée, il devrait être la coqueluche d'un Vélodrome qui n'attend rien moins qu'une victoire convaincante contre Strasbourg, qui a tenté de sortir du ventre mou du classement (9e avec 23 points) avec trois victoires consécutives.

. Le chiffre: 61

Du 13 janvier au 11 février, 61 joueurs ont été appelés par leur sélection pour jouer la Coupe d'Afrique des nations en Côte d'Ivoire. Le club le plus touché par ces absences est l'Olympique de Marseille avec sept joueurs, dont plusieurs titulaires importants: le défenseur central congolais Chancel Mbemba, les milieux de terrain marocains Amine Harit et Azzedine Ounahi ou les Sénégalais Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Pape Gueye. Tous sont susceptibles d'aller loin dans la compétition, le Maroc et le Sénégal étant les favoris.

Lorient, actuel relégable après une première partie de saison très compliqué, devra aussi faire face à sept absences dont les deux Sénégalais l'attaquant Bamba Dieng (six matches) et le gardien Alfred Gomis, appelés pour pallier deux blessures.

L'attaquant sénégalais de Lorient Bamba Dieng marque contre Strasbourg au stade du Moustoir, le 17 décembre 2023 AFP/Archives

Derrière les deux clubs, l'AS Monaco, le Montpellier Hérault SC et le Stade de Reims devront se passer de six éléments.

Le Niçois Youcef Atal (Algérie), condamné à huit mois de prison avec sursis et 45.000 euros d'amende pour provocation à la haine à raison de la religion et qui a fait appel, mais aussi Terem Moffi (Nigéria) ont également été convoqués, portant à quatre les absents pour le dauphin de Ligue 1 l'OGC Nice.

Côté PSG, Achraf Hakimi, considéré comme l'un des meilleurs Parisiens cette saison, sera aussi absent plusieurs semaines. Tout comme le Sud-Coréen Lee Kang-In appelé pour la Coupe d'Asie des nations (12 janvier au 10 février). En tout, six joueurs de L1 sont partis au Qatar, dont les deux Japonais de Reims Junya Ito et Keito Nakamura.

Le programme de la 18e journée:

Vendredi

(21h00) Marseille - Strasbourg

Samedi

(17h00) Monaco - Reims

(21h00) Rennes - Nice

Dimanche

(13h00) Lille - Lorient

(15h00) Nantes - Clermont

Metz - Toulouse

Brest - Montpellier

(17h05) Le Havre - Lyon

(20h45) Lens - Paris-SG