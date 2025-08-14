Ligue 1: Paris et les autres

Le
14 Aoû. 2025 à 14h40 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Keyvan NARAGHI
© 2025 AFP
Les joueurs du PSG avec le trophée de la Ligue des champions, le 31 mai 2025 à Munich

AFP/Archives
Marco BERTORELLO
4 minutes de lecture

Les champions d'Europe parisiens risquent encore d'être intouchables cette saison en Ligue 1 même si l'OM, fort d'un recrutement prometteur, se verrait bien titiller l'ennemi juré dans un championnat qui enregistre le retour de trois gloires de 2018: Pogba, Giroud et Thauvin.

Pour les clubs, l'incertitude perdure sur le plan financier après le départ du principal diffuseur, la plateforme britannique DAZN, remplacé par une chaîne montée de toutes pièces par la Ligue de football professionnel (LFP). Sans visibilité sur les ressources et le montant des droits TV, c'est une cure d'austérité qui est donc imposée à un championnat qui a accusé des pertes de 1,3 milliard d'euros en 2024-2025 (avant transferts), selon Jean-Marc Mickeler, le patron de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG).

Dans cette situation, le fossé pourrait encore plus se creuser entre le PSG, qui sort d'une saison historique et les autres.

Les champions d'Europe de Luis Enrique évoluent dans une autre dimension, tant sur le plan sportif qu'économique, et l'empêcher de rafler un 14e titre serait un immense exploit. D'autant que les cadres qui ont permis le sacre européen sont toujours là, renforcés par le défenseur ukrainien Illia Zabarnyi et le gardien N.2 de l'équipe de France Lucas Chevalier, arrivé pour remplacer Gianluigi Donnarumma, poussé vers la sortie.

Même avec une préparation tronquée en raison de la fin tardive de l'exercice précédent et du Mondial des clubs aux Etats-Unis, on voit mal qui pourrait concurrencer le PSG. Tottenham, vaincu mercredi aux tirs au but en Supercoupe d'Europe après avoir mené 2-0 jusqu'à la 85e minute, est là pour en témoigner.

L'équipe de l'OM avant un match amical contre Aston Villa, le 9 aoüt 2025 au Vélodrome

AFP/Archives
Miguel MEDINA

Les fans de Marseille veulent pourtant croire à l'impossible, comme chaque saison. Le dauphin de Paris, qui retrouve la C1, a singulièrement musclé son attaque (Pierre-Emerick Aubameyang, Timothy Weah, Igor Paixao), tout en gardant ses deux piliers, Adrien Rabiot et Mason Greenwood. A défaut de pouvoir menacer le PSG, les dirigeants olympiens aimeraient déjà poursuivre sur leur lancée avec toujours aux manettes le charismatique entraîneur italien Roberto De Zerbi, pour en finir avec leur instabilité chronique.

L'attraction Paris FC

"Avec Roberto, on a lancé un cycle de trois ans, ce qui n'est pas habituel ici. Le projet est basé sur la confiance et des objectifs partagés. C'était important pour nous de rentrer dans ce cycle au plan économique. On sait que la participation européenne conditionne beaucoup de choses pour les clubs français dans le contexte actuel", a assuré le président Pablo Longoria.

Si le suspense pour le gain du titre est loin d'être garanti, la LFP espère attirer le chaland et des abonnés pour sa chaîne Ligue 1+ avec le rapatriement de trois glorieux anciens.

La recrue de Monaco Paul Pogba, le 3 juillet 2025

AFP/Archives
Frederic DIDES

Avec Paul Pogba, Monaco tente un sacré pari, l'international français aux 91 sélections sortant de trois années cauchemardesques, entre une affaire d'extorsion dont il a été la victime, une suspension de 18 mois pour dopage et des blessures à répétition.

"Énormément de cases se cochaient: les conditions, la vie, la France, la L1, la famille, et bien sûr le club", a expliqué la Pioche (32 ans), recrue phare de l'ASM avec le défenseur anglais Eric Dier et l'attaquant Ansu Fati. Reste à savoir quand le milieu sera véritablement apte et s'il pourra un jour retrouver son meilleur niveau.

"Je suis déterminé. J'ai envie de revenir sur le terrain. Mais cela prendra le temps qu'il faut", a affirmé l'ex-star de Manchester United et de la Juventus Turin.

De son côté, Lille, qui a laissé filer Jonathan David, mise sur Olivier Giroud. Le meilleur buteur de l'histoire des Bleus (57), âgé de 38 ans, a quitté son cocon californien et le Los Angeles FC au bout d'une saison pour tenter l'aventure dans le Nord.

Quant à son rival lensois, il a jeté son dévolu sur Florian Thauvin, rapatrié de l'Udinese.

Le Paris FC sera l'autre grande attraction de la Ligue 1 et va pimenter la compétition avec le retour des derbies dans la capitale. Désormais propriété de la famille Arnault et aidé par l'expertise sportive de Red bull, le club n'a pas retrouvé l'élite pour faire de la figuration.

Sport
FRANCE

