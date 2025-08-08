Ligue 1: A Paris, un Chevalier sur la route du seigneur Donnarumma

Le gardien français Lucas Chevalier lors du match de phase de poules de la Ligue des champions entre Lille et la Juventus Turin au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve d'Ascq le 5 novembre 2024

Jusqu'alors très discret sur le front des transferts, le Paris Saint-Germain est en train de réaliser un des gros coups de l'été en attirant le gardien lillois Lucas Chevalier, poussant de facto vers la sortie Gianluigi Donnarumma, l'un des artisans de sa dernière saison historique.

Annoncé comme un futur cador, le portier de 23 ans s'apprête selon une source proche des négociations à rejoindre le champion d'Europe pour cinq saisons moyennant 40 millions d'euros. Il doit passer sa visite médicale dans la journée avant de parapher son contrat.

Il aura fallu trois offres successives du PSG pour convaincre Lille dans ce dossier, selon le journal L'Equipe qui a révélé l'information jeudi.

Interrogé en conférence de presse, vendredi, sur le départ de son portier, le président du Losc Olivier Létang s'est dit "triste mais, d'un autre côté, content pour lui parce que ça permet qu'il évolue".

"On a passé quatre ans et demi à construire, à bâtir une carrière", a encore avancé Olivier Létang qui s'est d'ores et déjà mis en quête d'un successeur à Chevalier, "quelqu'un qui ait un niveau qui soit très élevé."

Le PSG, toujours selon la presse, souhaitait disposer de Lucas Chevalier, régulièrement appelé en équipe de France sans toutefois jouer avec les A, dès mercredi prochain pour affronter Tottenham en Supercoupe d'Europe à Udine (Italie).

Le gardien français de Lille Lucas Chevalier lors du derby entre le Losc et le Racing Club de Lens en Ligue 1 au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq le 30 mars 2025 AFP/Archives

Garçon posé, dosant bien modestie du jeune premier et ambition légitime de l'acteur en devenir, Chevalier a tapé dans l’œil des recruteurs parisiens lors des dix rencontres qu'il a disputées en Ligue des champions la saison dernière.

Il a notamment brillé lors des grandes affiches contre le Real (1-0) et l'Atlético Madrid (3-1), où il a largement contribué à la victoire des siens.

cinq gardiens à Paris

L'arrivée de Chevalier pose de nombreuses questions, d'autant que Donnarumma sort d'une saison historique dans les cages des champions de France et d'Europe, finalistes de la Coupe du monde des clubs cet été.

Paris a repris l'entraînement le 6 août, une petite semaine avant son premier match officiel cette saison, et comptera avec Chevalier, cinq gardiens, Matvey Safonov, Arnau Tenas et le nouveau venu Renato Marin, complétant l'effectif pléthorique à ce poste stratégique.

Le gardien italien du PSG Gianluigi Donnarumma lors du match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais au Parc des Princes le 21 avril 2024 AFP/Archives

Luis Enrique, l'entraîneur parisien, ne fait pas exception des gardiens dans la concurrence qu'il instaure dans son groupe. Pourtant, Chevalier aurait reçu des garanties du directeur sportif Luis Campos sur son futur statut à Paris.

Le Nordiste, dont les qualités techniques sont compatibles avec les principes de jeu de Luis Enrique, serait numéro 1 et Donnarumma, 26 ans, sa doublure.

Une position inacceptable pour l'international italien auréolé du label de meilleur gardien du monde décerné en avril par l'Observatoire du football du Centre international d'étude du sport, le CIES, qui base son analyse uniquement sur les statistiques.

Après un début de saison dernière inquiétant, l'ancien Milanais a de nombreuses fois endossé le costume du héros en Ligue des champions, notamment face aux Anglais de Liverpool en 8e de finale, d'Aston Villa en quarts ou d'Arsenal en demies.

quel avenir pour Gigio ?

Longtemps critiqué pour ses sorties aériennes hasardeuses, pas forcément très à l'aise dans le jeu au pied, Donnarumma paie surtout l'échec de sa prolongation de contrat.

A un an de son échéance en juin 2026, des négociations pour une prolongation ont traîné tout au long de la saison sans aboutir, achoppant notamment sur la politique salariale que le PSG souhaite changer : plus de primes aux résultats et moins de fixe.

Le gardien italien du PSG Gianluigi Donnarumma célèbre la victoire parisienne lors de la finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan à Munich le 31 mai 2025 AFP/Archives

Des conditions que l'Italien et son entourage n'auraient pas acceptées qui se sont ajoutées à la frilosité des dirigeants parisiens à repartir pour un nouveau cycle de trois ou cinq ans avec +Gigio+.

Si une cohabitation entre les deux gardiens, au moins pour le début de la saison à venir, un scénario qui n'a jamais réussi au PSG, n'est pas à exclure, l'avenir de Donnarumma s'inscrit plutôt loin de Paris.

La Premier League anglaise est l'option la plus plausible pour l'Italien, où les deux Manchester, en quête de gardien, et Chelsea, récent vainqueur de la Coupe du monde des clubs se sont montrés intéressés.

A une semaine de la reprise de la Ligue 1 et malgré les services rendus, Gianluigi Donnarumma doit se décider. Le PSG lui mise désormais sur Lucas Chevalier.