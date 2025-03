Ligue 1: pas de vainqueur dans le match de la peur entre Le Havre et Saint-Etienne

Duel aérien entre le milieu de terrain du Havre Yassine Kechta et celui de Saint-Etienne Benjamin Bouchouari, le 9 mars 2025 au Stade Océane

D'abord plutôt animé, puis franchement crispant, le duel de mal classés entre le barragiste virtuel Le Havre et le relégable potentiel Saint-Etienne a accouché d'un nul (1-1) qui ne pénalise et n'arrange personne, dimanche, lors de la 25e journée de Ligue 1.

Le Normands, 16es avec 21 points, gardent l'ascendant sur les Verts, 17es avec 20 unités.

A tout prendre, les deux équipes peuvent se satisfaire d'avoir distancé un peu plus Montpellier, dernier avec 15 points et en avoir grappillé sur Angers (27 pts), Nantes (24 pts) et Reims (22 pts) qui les devancent mais qui ont tous été battus dimanche.

Des deux équipes, c'est celle qui jouait à domicile qui a pourtant connu le démarrage le plus difficile.

Saint-Etienne a rapidement pris les devants par Lucas Stassin, opportuniste, au terme d'une action qui a étalé l'apathie défensive des Ciel et Marine (1-0, 10e).

Les visiteurs ont même cru doubler la mise quatre minutes plus tard par Irvin Cardona, mais l'attaquant a finalement été signalé hors-jeu par la VAR au plus grand soulagement du Stade Océane.

Cette grosse alerte a tout de même eu le mérite de réveiller le club doyen et si Ahmed Hassan a touché le poteau sur corner juste après la demi-heure de jeu, le HAC a réussi à refaire son retard avant la pause pour s'épargner de trop cogiter.

Sur un centre de Josué Casimir, Benjamin Bouchouari a contré le ballon de la main et Clément Turpin a désigné le point de penalty.

Gautier Larsonneur a réussi à repousser le tir d'Abdoulaye Touré, mais le milieu de terrain a bien suivi et remis tout le monde à égalité (1-1, 45+1).

La seconde période a beaucoup plus transpiré la peur des deux côtés même si Le Havre a été tout proche d'arracher la décision sur une frappe de Yanis Zouaoui à la dernière minute.

Le Havre, après un déplacement à Lyon, aura deux matches capitaux contre Nantes et Montpellier, cette dernière équipe étant aussi le prochain adversaire des Foréziens dans ce qui promet d'être un mini-championnat aussi tendu qu'indécis sur la fin de saison.