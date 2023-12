Ligue 1: porté par Lacazette, Lyon se révolte enfin

Lyon, porté par son capitaine Alexandre Lacazette, auteur d'un triplé, a obtenu dimanche contre Toulouse sa deuxième victoire de la saison (3-0), la première à domicile, lors de la 15e journée de Ligue 1, entretenant l'espoir du maintien.

L'OL demeure certes dernier mais a livré de loin sa meilleure performance depuis le début du championnat, sous les yeux de l'actuel propriétaire, John Textor, et l'ancien, Jean-Michel Aulas, présents ensemble dans la tribune présidentielle pour la première fois depuis le 27 mai dernier.

Les Lyonnais reviennent à un point de Clermont, avant-dernier et 17e qui a accroché Lille (0-0) et à trois longueurs de leur adversaire du jour (15e), premier non rélégable.

Le TFC reste lui sur une série de huit rencontres sans victoire (4 nuls, 4 défaites) qui fragilise forcément son entraîneur, l'Espagnol Carlos Martinez Novell.

Après être passé à travers à Marseille (défaite 3-0) en match en retard de la 10e journée, mercredi, ce succès de Lyon, dans un match crucial pour son avenir dans l'élite, convertit en points les progrès entrevus à Lens (défaite 3-2), le 2 décembre pour la première sur le banc de Pierre Sage, pour l'instant entraîneur intérimaire.

Comme à Bollaert, l'OL, qui gagne pour la première fois à domicile depuis le 27 mai contre Reims (3-0), a affiché un visage conquérant, cohérent en jouant en véritable équipe avec beaucoup de générosité.

Ce qui pourrait plaider pour le maintien de Sage sur fond de rumeurs d'arrivée éventuelle de l'Argentin Jorge Sampaoli ou de Bruno Genesio sur le banc alors que le club rhodanien espère renforcer son équipe, qui manque à la fois de talent et de profondeur, au mercato d'hiver.

Mais dans un 3-5-2 avec en défense centrale le trio Duje Caleta-Car, Dejan Lovren et Jake O'Brien, ce sont bien les cadres décriés qui ont répondu présent comme Corentin Tolisso, Maxence Caqueret, au milieu, et surtout devant avec Alexandre Lacazette qui a enfin porté ses coéquipiers en marquant les trois buts lyonnais.

Alexandre Lacazette inscrit l'un des ses trois buts pour Lyon contre Toulouse, le 10 décembre 2023 au Groupama Stadium AFP

Il a ouvert la marque après une première reprise de la tête d'O'Brien à la réception d'un corner (25e) avant de réaliser le doublé en reprenant un premier tir de Tolisso heurtant le poteau après un coup franc de Rayan Cherki mal renvoyé par la défense toulousaine (29e).

Lopes repousse un penalty

Par la suite, Lyon a conservé tant bien que mal son avance avec parfois avec un peu de réussite.

Anthony Lopes a notamment repoussé un penalty de Thijs Dallinga qu'il avait concédé lui-même pour une faute sur Gabriel Suazo (45+2).

La seconde période a été dominée par le TFC qui s'est créé quelques situations par Frank Magri sur lesquelles Lopes s'est interposé (47e, 60e), mais a manqué de percussion.

Mais Lacazette a encore été dangereux face à Guillaume Restes (67e) avant de porter le score à 3-0 en fin de partie en reprenant à bout portant un tir de Mahamadou Diawara mal renvoyé par la défense toulousaine pour son sixième but cette saison.

A l'inverse, celle de l'OL ne prend pas de but pour la quatrième fois de la saison, après les matches nuls contre Nice et Le Havre (0-0) et la victoire à Rennes (1-0).