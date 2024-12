Ligue 1: prime à l'efficacité pour Lyon et Lacazette

Lyon s'est imposé aux dépens de Nice (4-1) dimanche au Groupama stadium au terme d'un match de la 13e journée de Ligue 1 loin d'avoir été maîtrisé par l'OL, mais au cours duquel Alexandre Lacazette a inscrit un triplé.

Les Lyonnais se hissent au 5e rang (22 points), passant devant les Aiglons (6es, 20 pts) qui les devançaient au classement au coup d'envoi.

Comme à Bakou contre le club azerbaïdjanais de Qarabag, qu'il a battu 4-1 jeudi en Ligue Europa, l'OL n'a pas été maître de son sujet mais a su être très efficace pour gagner, dans une partie où la vidéo-assistance à l'arbitrage est intervenue à plusieurs reprises.

Après que l'OL ait ouvert la marque par Lacazette d'une reprise de volée après un centre de la droite de Clinton Mata (4e), Nice pensait avoir égalisé par Evann Guessand. Mais son but a été annulé à la suite de l'intervention de la VAR après une faute initiale de Rosario sur Nicolas Tagliafico (9e).

Le milieur de l'OL Jordan Veretout taclé par le Niçois Yael Nandjou lors de la rencontre de Ligue 1 entre les deux équipes, à Lyon, le 1er décembre 2024 AFP

Alors que le Gym, handicapé par l'absence de dix joueurs blessés, a finalement réussi à revenir à la marque par Sofiane Diop (22e) face à des Lyonnais à la peine, Lacazette a redonné l'avantage à Lyon, toujours d'une reprise de volée, après un centre adressé de la gauche par Saïd Benrahma (41e).

Deux minutes plus tard, c'était au tour de Jordan Veretout de porter le score à 3-1 et de valider un temps fort de l'OL. L'ancien milieu de l'OM a été le mieux placé pour reprendre de volée un mauvais renvoi défensif sur un centre venu de la gauche de Tagliafico (43e).

Penalty refusé à Nice

En seconde période, Nice s'est vu refuser, malgré une consultation de la VAR, un penalty qui semblait pourtant indiscutable pour une faute dans la surface de Duje Caleta-Car sur Guessand (51e), avant un énorme raté de Tanguy Ndombélé seul face au but vide (58e).

L'attaquant niçois Evann Guessand (C) au duel avec le défenseur lyonnais Duje Caleta-Car (D) pendant la rencontre de Ligue 1 entre les deux équipes, à Lyon, le 1er décembre 2024 AFP

Ces deux actions auraient pu permettre à Nice de revenir à 3-2 et de relancer la partie.

Mais c'était avant que la VAR n'intervienne cette fois en faveur de l'OL pour une main commise dans la surface par Yaël Nandjou (69e).

Lacazette a alors marqué son troisième but du jour sur le penalty accordé (4-1), son cinquième de la saison en Ligue 1, pour donner une avance plus confortable à l'équipe de Pierre Sage qui fêtait ses un an sur le banc lyonnais.

En fin de match, l'OGCN, pour qui la défaite peut paraître sévère au regard des circonstances, aurait pu réduire l'écart mais le gardien Lucas Perri a réalisé la parade nécessaire sur une tentative de Guessand (85e).

Mais comme à Bakou, Lyon a su être réaliste et reste invaincu en championnat de France depuis huit journées et une défaite concédée à domicile face à Marseille (3-2), le 22 septembre.