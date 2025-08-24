Ligue 1: Rennes implose, Strasbourg sur sa lancée

Le
24 Aoû. 2025 à 17h29 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Emmanuel Emegha marque pour Strasbourg face à Nantes, le 24 août 2025 à La Meinau

Emmanuel Emegha marque pour Strasbourg face à Nantes, le 24 août 2025 à La Meinau

AFP
SEBASTIEN BOZON
Partager 2 minutes de lecture

Rennes a été plombé par deux exclusions en début de match et a coulé 4-0 dans le derby breton à Lorient, dimanche lors de la 2e journée de Ligue 1, qui a vu Strasbourg poursuivre sur sa lancée de la saison dernière avec une deuxième victoire.

Emmanuel Emegha a permis au RCSA de s'imposer 1-0 contre Nantes à la Meinau, d'une tête croisée sur un service impeccable de Dilane Bakwa, en fin de match. L'attaquant néerlandais venait pourtant de rater une reprise à bout portant devant le but vide. Strasbourg rejoint en tête du classement le PSG, Lyon, mais aussi Toulouse.

Les hommes de Carles Martinez Novell ont en effet à nouveau gagné dimanche, contre Brest cette fois (2-0) sur un doublé au retour des vestiaires de Frank Magri. Les Brestois se préparent peut-être à une saison difficile après les deux derniers exercices glorieux (troisième place puis participation réussie à la Ligue des champions). Comme un symbole, l'entraîneur Eric Roy a remplacé au cours du match le capitaine défenseur Brendan Chardonnet.

L'entraîneur de Rennes Habib Beye lors de la large défaite subie à Lorient, le 24 août 2025

L'entraîneur de Rennes Habib Beye lors de la large défaite subie à Lorient, le 24 août 2025

AFP
Fred TANNEAU

De son côté, Rennes a manqué l'occasion de surfer sur sa victoire en infériorité numérique face à Marseille la semaine dernière. L'équipe entraînée par Habib Beye a été affaiblie par les deux exclusions successives, lors des 11 premières minutes, de la recrue Mahdi Camara puis de Christopher Wooh.

Après avoir buté sur une défense regroupée, Lorient a déroulé et inscrit quatre buts. Les deux équipes comptent trois points.

Lens s'est pour sa part bien repris de sa défaite cruelle contre Lyon le weekend dernier en allant s'imposer au stade Océane du Havre (2-1) grâce notamment au premier but en L1 du jeune Rayan Fofana, 19 ans.

Sport
FRANCE

Dans le même thème - Sport

Le Danois Jonas Vingegaard coupe en vainqueur la ligne d'arrivée de la 2e étape du Tour d'Espagne cycliste le 24 auût 2025 à à Limone Piemonte en Italie
Sport

Tour d'Espagne: Vingegaard remporte la 2e étape et prend le maillot rouge

La Française Héléna Cazaute face au Brésil au Mondial de volley, le 24 août 2025 à Chiang Mai en Thaïlande
Sport

Volley: battues au tie break, les Bleues frôlent l'exploit contre le Brésil

Le pilote espagnol Marc Marquez (Ducati) lors de sa victoire au Grand Prix de Hongrie en MotoGP au Balaton Park le 24 août 2025
Sport

MotoGP: Marquez triomphe en Hongrie et entrevoit le titre

48.85341, 2.34121

À la une

International

Royaume-Uni : l'extrême-droite organise des manifestations contre les demandeurs d'asile

Afrique

Demande de peine de mort contre Joseph Kabila : quelles sont les réactions en RD Congo ?

Football

"Quiconque regarde avec indifférence trahit les valeurs du FC Bayern" : comment les ultras ont mis fin au contrat avec le Rwanda

International

"Nous avons besoin d'un cessez-le-feu" : Mark Carney en Ukraine pour soutenir Volodymyr Zelensky

International

"Plus d'un million de personnes en situation d'urgence": pourquoi l'ONU reconnaît désormais l'état de famine dans la bande de Gaza

Afrique

RD Congo : pourquoi le pouvoir requiert la peine de mort contre l'ancien président Joseph Kabila

Sport

AfroBasket 2025: Brancou Badio, Aliou Diarra, Childe Dundao... Ces joueurs qui ont porté leur équipe en demi-finales

International

La Colombie promet de neutraliser la menace des guérillas après deux attaques meurtrières

International

Le FBI perquisitionne le domicile de John Bolton, ex-conseiller de Trump devenu ardent critique

International

Pour la première fois dans l'histoire de la Corée du Nord, Kim Jong Un décore les soldats déployés en Ukraine