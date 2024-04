Ligue 1: Rennes redémarre en trombe, Lens en petites foulées

Après plusieurs déconvenues, le Stade rennais de Julien Stéphan a redémarré en trombe en écrasant à la Beaujoire un Nantes en crise (3-0), samedi pour la 30e journée de Ligue 1, où Lens a battu Clermont malgré de nombreux ratés (1-0).

En d'autres temps il aurait été impensable pour Rennes d'aller s'imposer de manière si large sur le territoire de son meilleur ennemi nantais. Mais Rennes fait une bonne seconde partie de saison et Nantes lutte toujours péniblement pour le maintien au gré de ses changements d'entraîneur.

Samedi, les Rennais devaient cependant se relancer après trois défaites consécutives en championnat. Ils l'ont fait sans sourciller et grimpent provisoirement au 7e rang avec 42 points, une place qui pourrait ouvrir les portes de la Ligue Conférence l'an prochain. Nantes, 14e avec 31 points, n'a pas de marge sur Le Havre (15e, 28 pts) et Metz (16e, 26 pts), qui jouent dimanche.

Une barre transversale et un poteau touchés sur une même frappe de Désiré Doué ont lancé les hostilités (27e), mais ce n'est qu'en 2e période que Rennes a concrétisé, d'abord par Arnaud Kalimuendo (67e), puis par Benjamin Bourigeaud sur pénalty (76e). Amine Gouri a terminé le travail dans le temps additionnel.

Maladresse

Mais les Rennais n'ont pas repris de points à Lens qui les devance. Puisque de son côté, le club de l'Artois n'a pas eu à regretter ses nombreuses occasions de but, s'imposant d'une courte tête à Bollaert contre la lanterne rouge Clermont (1-0).

L'attaquant lensois Florian Sotoca marque le seul but du match sur penalty contre Clermont, le 20 avril 2024 à Lens AFP

Les supporters ont pu croire à une très belle soirée avec l'ouverture du score précoce de Florian Sotoca sur pénalty (3e) mais les Lensois en sont restés là, pénalisés par leur maladresse.

Elye Wahi en particulier a multiplié les erreurs à la finition. Sotoca a touché le poteau en fin de match. Entré en jeu côté clermontois, Kyei aurait pu égaliser s'il n'avait pas manqué la cible face à un but vide (76e).

Avec 46 points, Lens se rapproche à un point de la 5e place de Nice, qui a néanmoins un match en retard. Quant à Clermont, le club auvergnat semble de plus en plus promis à la Ligue 2, distancé de quatre points malgré son match en plus par Metz (barragiste) et Lorient (premier relégable, 17e).