Ligue 1: rentrée réussie pour Monaco et Lyon

Le
16 Aoû. 2025 à 21h13 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Les joueurs de Monaco se congratulent après le but d'Eric Dier face au Havre, le 16 août 2025 au stade Louis-II

Les joueurs de Monaco se congratulent après le but d'Eric Dier face au Havre, le 16 août 2025 au stade Louis-II

AFP
Miguel MEDINA
Partager 2 minutes de lecture

Monaco, facile vainqueur du Havre (3-1), et Lyon, qui est allé s'imposer à Lens (1-0), ont parfaitement débuté la saison de Ligue 1, samedi.

Au lendemain de la défaite surprise de l'OM à Rennes (1-0) en ouverture du championnat, l'ASM et l'OL ne sont pas tombés dans le piège et sont apparus déjà bien en forme, contrairement aux Marseillais.

Sous les yeux de Paul Pogba, recrue phare du mercato monégasque pas encore apte physiquement, le club de la Principauté n'a connu aucune difficulté pour dominer au stade Louis-II de très faibles Havrais, grâce notamment à des buts du défenseur anglais Eric Dier, arrivé libre cet été en provenance du Bayern Munich, et de sa pépite de 23 ans Maghnes Akliouche, pour l'instant toujours là malgré un bon de sortie.

En attendant le retour de Pogba sur les terrains et la première apparition de l'ex-attaquant du FC Barcelone Ansu Fati, autre grosse signature estivale, Monaco a tenu son rang.

Lyon est également dans le ton en cette rentrée. Alors que le maintien en L1 du club, en grande difficulté financière, n'a été actée que le 9 juillet devant la commission d'appel de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) grâce à des apports de liquidités, les secousses en coulisses de l'intersaison n'ont pas semblé avoir perturbé les joueurs lyonnais qui l'ont emporté à Bollaert grâce à un but du Géorgien Georges Mikautadze.

L'attaquant de Lyon Georges Mikautadze, buteur à Lens, le 16 août 2025

L'attaquant de Lyon Georges Mikautadze, buteur à Lens, le 16 août 2025

AFP
Sameer Al-DOUMY

L'OL en a profité pour jouer un mauvais tour à son ancien entraîneur Pierre Sage, désormais sur le banc lensois. Lyon a aussi gâché les retrouvailles avec la France de Florian Thauvin sous le maillot sang et or. Entré en jeu à la 57e minute de jeu, le champion du monde 2018, transfuge de l'Udinese, n'est pas parvenu à inverser le cours de la partie.

Quatre jours après son élimination au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions par le Benfica Lisbonne, Nice a de nouveau affiché d'inquiétantes carences et a lancé son nouvel exercice par un revers face à Toulouse à domicile après un but de Djibril Sidibé inscrit à une minute de la fin du temps réglementaire (1-0).

Sport
FRANCE

Dans le même thème - Sport

Sylvain Francisco (en bleu) à Paris le 16 août 2025
Sport

Basket: renversants, les Bleus s'offrent encore l'Espagne avant l'Euro

Les joueurs du Bayern brandissent le trophée de la Supercoupe Franz-Beckenbauer, le 16 août 2025 à Stuttgart
Sport

Supercoupe Franz-Beckenbauer: Kane s'offre un deuxième trophée avec le Bayern

Jannik Sinner à Cincinnati le 16 août 2025
Sport

Tennis: le Français Atmane stoppé par le N.1 mondial Sinner en demie à Cincinnati

48.85341, 2.34121

À la une

International

Rencontre Donald Trump/Vladimir Poutine : ce qu'il faut retenir du sommet sur l'Ukraine en Alaska

Afrique

Au Mali, un Français arrêté : "Des accusations sans fondement" selon Paris

Guerre en Ukraine

Guerre en Ukraine : des "garanties de sécurité" similaires à celles de l'Otan, sans adhésion, proposées à Kiev

Environnement

Plus de 320 morts en 48h: les images des inondations au Pakistan après de soudaines pluies de mousson

International

Israël: le leader palestinien Marwan Barghouti intimidé par un ministre israélien dans sa cellule

Géographie

L'Union Africaine souhaite redessiner les cartes

Sport

"Des stratégies différentes": pourquoi le top 10 des clubs de football les plus riches d'Afrique ne change pas

International

Sommet Trump/Poutine: Macron appelle à la vigilance et à maintenir la pression sur Moscou

Sport

Sénégal : des "irrégularités" lors de l'élection du président de la Fédération de football?

TERRIENNES

A la recherche de Berthe Weill, galeriste d'avant-garde