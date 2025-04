Ligue 1: série noire pour Nice qui se saborde contre Nantes

L'attaquant niçois Jérémie Boga (C) au duel avec le milieu nantais Louis Leroux (G), à Nice, le 4 avril 2025

Nice, qui n'avance plus en championnat, a encore été battu à domicile, cette fois par Nantes (2-1), vendredi soir en ouverture de la 28e journée de Ligue 1, et pourrait grandement le regretter une fois la journée terminée.

Avec un point récolté sur ses quatre derniers matches de championnat, Nice est en train de rater son sprint final dans la course à l'Europe. Certes, au terme de cette journée, les hommes de Franck Haise compteront toujours 47 points mais la quatrième place, synonyme de tour préliminaire de C1, est menacée.

Il leur faudra très vite retrouver une confiance perdue. Et ce devra être dès samedi prochain à Strasbourg, l'équipe en forme du moment en France. Pourtant, Nice a dominé Nantes. Mais, jamais les Aiglons n'ont réussi à prendre le match à leur compte.

Les Nantais, eux, réalisent une opération essentielle dans l'optique de leur maintien. Avec 30 points, ils possède six unités d'avance sur Le Havre, barragiste, qui se déplace à Montpellier dimanche.

Sans Evann Guessand ni Baptiste Santamaria, laissés sur le banc, les Niçois ont mal débuté. D'entrée, Ali Abdi a relancé plein axe, et permis à Matthis Abline de frapper, sur Marcin Bulka (1re). Ce même Abline a ensuite dévié, mais à côté, un centre de Sorba Thomas (10e).

Systématiquement en retard sur chaque action adverse, les Niçois ont payé, peu après, leurs insuffisances. Sur le côté gauche, Moses Simon, en percussion, a fait reculer Moïse Bombito, puis donné dans l'axe en retrait à Douglas Augusto. D'une frappe lourde du gauche sans contrôle, le Brésilien a battu Bulka, pourtant sur le ballon mais à la main déficiente (0-1, 11e).

Boga sur le poteau

L'attaquant nantais Matthis Abline (D) inscrit un but face à Nice, le 4 avril 2025 AFP

La réaction niçoise a été rapide et efficace. Hicham Boudaoui, excellent dès le début de l'action, a servi impeccablement Abdi en profondeur. Bien plus inspiré qu'en début de rencontre, l'international tunisien a égalisé d'un tir à ras-de-terre (1-1, 14e).

S'en est alors suivi une domination des Aiglons, matérialisée, au terme d'un belle action collective, par une frappe enroulée de Gaëtan Laborde qu'Anthony Lopes a détournée en corner (20e). Puis par une autre tentative de Jérémie Boga, qui, au sortir d'une série de dribbles, a frappé sur le poteau (25e).

Une nouvelle fois, comme en première période contre Lyon, et contre Auxerre, lors de leurs deux dernières sorties à domicile, les Niçois n'ont pas marqué sur leur temps fort.

Et à force d'attaquer, ils se sont fait contrer. Bombito a concédé un corner en contrant Maschack Elia, pourtant hors-jeu au départ de l'action. Sur le deuxième corner consécutif, Bombito a dégagé dans les pied d'Abline, qui ne s'est pas manqué pour donner l'avantage aux Canaris, contre le cours du jeu (1-2, 38e).

Après la pause, Nice a passé son temps dans le camp nantais. Mais devant l'incapacité des siens de se créer des décalages, Haise a enfin lancé Guessand (62e), passant même en 4-3-3, avec la grande première de Morgan Sanson cette saison et l'entrée de Badredine Bouanani (63e).

Ce triple changement a porté ses fruits un court instant... Par deux fois Bouanani a été dangereux. Mais à chaque fois, Lopes a détourné sa frappe (70e et 75e). Et puis, plus rien...