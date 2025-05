Ligue 1: Suspense pour la C1, effroi pour Saint-Étienne

L'entraîneur de Nice Franck Haise lors du match de L1 entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice au Parc des Princes le 25 avril 2025 à Paris

Nice, Lille ou Strasbourg? Les trois clubs sont sur la même ligne pour décrocher l'ultime billet vers la Ligue des champions lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1, où Saint-Etienne n'a plus son destin en main pour éviter la relégation, samedi (tous les matches à 21h00).

. Course à la C1: Nice a la main

Il faudrait un miracle pour Lyon (7e, 54 pts), qui reçoit Angers (13e), déjà sauvé. Mais avec trois équipes à 57 points et des différences de buts proches, le dernier chapitre de la saison annonce des rebondissements pour décrocher la quatrième place, qualificative pour les barrages de la prochaine Ligue des champions.

L'incertitude est d'autant plus grande que Nice (4e, +19), Lille (5e, +15) et Strasbourg (6e, +13) ont perdu lors de la 33e journée et raté une occasion de prendre le large.

Nice garde un souffle d'avance et joue à domicile contre Brest (8e). Mais les Bretons ont prouvé en battant Lille (2-0) la journée précédente qu'ils prenaient leur rôle d'arbitre à cœur et jouaient la fin de saison à fond.

Le Losc reçoit Reims, 14e et qui lutte pour le maintien. Mais les Dogues ont donné des signes de fatigue en cette fin de saison, où ils sont allés jusqu'en 8e de finale de Ligue des champions.

S'ils veulent retourner en C1, il leur faut battre les Champenois et espérer que leurs rivaux s'inclinent, ou remonter leur quatre points de différence de buts.

Strasbourg aussi reçoit une équipe qui veut sauver sa place en L1, Le Havre (16e). Les Alsaciens seront très certainement privés de leur meilleur buteur, le Néerlandais Emanuel Emegha, blessé.

Les perdants de cette course se consoleront avec les accessits vers la Ligue Europa et la Ligue Conférence. La 7e place sera qualificative pour la C4 si le Paris SG bat Reims en finale de la Coupe de France, le 24 mai.

Le PSG, champion, Marseille et Monaco sont déjà qualifiés directement pour la C1. Pour garder sa place de dauphin, l'OM, un point devant Monaco, reçoit Rennes alors que le club de la Principauté joue à Lens.

L'attaquant géorgien de Saint -Etienne Zuriko Davitashvili lors du match de L1 contre l'AS Monaco au stade Geoffroy-Guichard le 3 mai 2025 à Saint-Etienne en France AFP/Archives

. Course au maintien: Les Verts en danger

Saint-Étienne dépend des résultats de ses concurrents pour ne pas retourner en Ligue 2 aussitôt après être remonté, mais il reçoit dans son chaudron de Geoffroy-Guichard Toulouse, qui n'a plus rien à jouer, alors que Le Havre se rend en Alsace chez un candidat à l'Europe.

Avec 30 points et une différence de buts rédhibitoire (-37), les Verts ne peuvent espérer qu'un sursis: accrocher la 16e place, synonyme de barrage contre le vainqueur de Metz-Dunkerque.

Pour cela il faut commencer par battre le Téfécé, même si Saint-Étienne est privé de son buteur belge Lucas Stassin, blessé.

Il faudrait pour les Verts que le HAC (31 pts, -32) ne gagne pas à Strasbourg.

Les Normands peuvent échapper à la place de barragiste s'ils rattrapent Nantes (33 pts, -16) ou Reims (33 pts, -13). Les Canaris reçoivent Montpellier, relégué de longue date, et les Rémois vont à Lille.

Reims a aussi en tête sa finale de Coupe de France contre le PSG. Ce grand rendez-vous, pour un club qui n'a plus rien gagné depuis 1962 et un sixième titre de champion de France, est pour l'instant dans l'ombre de la course au maintien.

Si Reims devait terminer à la 16e place, la Ligue de football professionnel (LFP) a prévu de modifier les dates du barrage aller-retour L1/L2, programmé pour l'heure les jeudi 22 mai et dimanche 25 mai. Elle avancerait le match aller de quelques jours et repousserait également le retour.