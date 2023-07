Ligue 1: Umtiti à Lille, "j'ai choisi un club qui me voulait"

"J'ai choisi d'aller dans un club qui me voulait" a expliqué le champion du monde 2018 Samuel Umtiti, en officialisant samedi son choix de rejoindre le Losc, et non Lyon, le club qui l'a formé, pour son retour en Ligue 1.

Le défenseur central de 29 ans, qui s'était libéré de son contrat avec le FC Barcelone début juillet, a signé à Lille pour deux saisons.

Avant de quitter la France, "j'appartenais à un club, Lyon, j'ai été formé là-bas, mon coeur fait partie de cette ville", a-t-il reconnu en conférence de presse.

"Revenir en France, logiquement je pensais à Lyon, je préfère être honnête, mais au final j'ai choisi d'aller dans un club qui me voulait, qui avait les mêmes principes et valeurs que moi", a-t-il expliqué.

Très régulièrement blessé pendant quatre saisons (2018-2022), et prêté la saison dernière en Italie, à Lecce, où il a joué 25 matchs, Samuel Umtiti a assuré avoir retrouvé "de très bonnes sensations".

"Physiquement, je suis très bien", a-t-il déclaré, remerciant Lecce qui lui a "donné (sa) chance alors que pas grand monde ne (le) voulait".

Gêné par des blessures à répétition, principalement au genou, il n'a jamais disputé plus de 20 matchs par saison toutes compétitions confondues jusqu'en 2022: 15 (2018-2019), 18 (2019-2020), 16 (2020-2021), 1 (2021-2022).

"J'ai fait une saison complète l'année passée, même si j'ai commencé à jouer en décembre. Après la Coupe du monde, j'ai pu enchaîner les matchs", a-t-il souligné. A Lille "j'ai envie d'être bon à chaque match, chaque entraînenement".

"Le grand Sam is back", a plaisanté à ses côtés le président du Losc, Olivier Létang, estimant que "c'est un signal fort quand un champion du monde français revient en Ligue 1".

Umtiti, héros des Bleus lors du Mondial 2018, a indiqué ne pas avoir fait une croix sur un éventuel retour en équipe de France.

"J'ai vraiment envie d'être performant avec Lille (...), si je le suis, d'autres choses viendront avec, je ne me fais pas de souci là-dessus", a-t-il assuré. "J'ai déjà goûté à l'équipe de France, (vécu) des moments exceptionnels, évidemment ce sont des choses que j'ai envie de revivre".

Samuel Umtiti arrive à Lille dans une équipe relativement jeune, notamment en défense depuis le départ de José Fonte (39 ans).

Plusieurs joueurs de l'arrière-garde nordiste ont en effet moins de 25 ans: Leny Yoro (17 ans), Bafodé Diakité (22 ans), Tiago Djalo (23 ans).

"Je vais amener mes qualités footballistiques et mon expérience", a-t-il déclaré, conscient de devoir être "exemplaire" sur le terrain, tout en assurant "je connais leurs qualités, j'ai vu que cette équipe manquait un peu d'expérience à certains moments, mais je ne pourrai pas tout faire tout seul".