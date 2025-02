Ligue 1: un Nice en maîtrise bat Montpellier et retrouve le podium

Le défenseur niçois Jonathan Clauss (G) célèbre son but inscrit face à Montpellier avec Mohamed-Ali Cho (D), à Nice, le 23 février 2025

Nice a battu logiquement Montpellier (2-0), dimanche à l'Allianz Riviera lors de la 23e journée de Ligue 1 au terme d'un match solide mais sans génie, et retrouve ainsi sa place sur le podium.

Nice effectue d'ailleurs la bonne opération de la journée en haut du classement. Avec 43 points, Dante et ses coéquipiers, toujours invaincus à domicile (huit victoires, trois nuls), reviennent à trois unités de Marseille, défait à Auxerre (3-0), et en conservent deux d'avance sur Lille vainqueur de Monaco (2-1).

Même si le match de Nice n'a pas été du niveau des deux derniers à domicile contre Marseille (2-0) et Lens (2-0), le travail a été fait face à une équipe de Montpellier, courageuse parfois, mais bien trop faible pour espérer quoi que ce soit. Jean-Louis Gasset devra mobiliser son collectif pour espérer réagir dimanche prochain contre Rennes à la Mosson.

D'ailleurs, les supporters héraultais avaient été autorisé à venir à Nice. Mais au lieu de la soixantaine annoncée, ils n'étaient qu'une dizaine dans le parcage visiteur.

Un peu plus tôt dans l'après-midi une cinquantaine d'ultras montpelliérains voyageant en minibus ont été contrôle par la police à Cagnes-sur-Mer. De sources préfectorales, la police a trouvé bâtons et gants coqués. S'il n'y a pas eu de rixe avec les ultras niçois, interdits de stade pour la deuxième fois consécutive après l'affaire de la banderole contre Marseille, ils ont été invité à repartir à Montpellier.

Sur le terrain, la première demi-heure a été compliquée pour les hommes de Franck Haise. Même si Montpellier n'a pas été très dangereux, Téji Savanier et ses partenaires se sont longtemps montrés pressants, jouant avec le rapide Tanguy Coulibaly dans le dos d'un Dante en difficulté.

Clauss-Guessand, luxueux côté droit

Mohamed-Ali Cho (G) au duel avec le défenseur montpelliérain Theo Sainte-Luce (D), à Nice, le 23 février 2025 AFP

En d'autres temps les Aiglons auraient craqué. Mais ils sont cette fois restés concentrés et ont pu compter sur leur meilleure arme: Evann Guessand. Sa première tentative a été stoppée par Benjamin Lecomte (10e), encore décisif sur le second essai de l'attaquant niçois (29e).

En revanche, le capitaine montpelliérain a été passif sur la troisième frappe des Aiglons. Guessand, toujours aussi royal dans le demi-espace droit, a décalé Jonathan Clauss. La frappe croisée de l'international français a fini sur le poteau avant d'entrer dans les buts (1-0, 30e).

Nice a ensuite maîtrisé son adversaire jusqu'à la pause, sans parvenir toutefois à doubler la mise. Gaëtan Laborde a raté sa reprise en bonne position (34e). Baptiste Santamaria a vu son tir dévié en corner par Kiki Kouyaté (39e). Et Guessand n'a pas cadré (40e).

Voilà pourquoi, Montpellier a pu y croire. Mais Coulibaly a été le seul à se créer une opportunité (57e). Nice aurait toutefois pu marquer sur un déboulé de Clauss, mal terminé par Guessand, Cho puis Boudaoui (61e).

Peu en phase avec son milieu de terrain en manque de maîtrise, Haise a lancé Pablo Rosario à la place de Santamaria (63e). Boudaoui a évolué plus haut. Deux minutes plus tard, il a marqué, servi parfaitement par Laborde, au terme d'un nouveau rush de Guessand à droite (2-0, 65e). Et Nice pouvait déjà penser au prochain déplacement à Saint-Étienne.