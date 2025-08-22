Ligue 1: un PSG déjà bien rôdé enchaîne contre Angers

Le milieu espagnol du Paris SG Fabian Ruiz buteur lors de la victoire 1-0 face à Angers en Ligue 1, le 22 août 2025 au Parc des Princes

Un Paris SG au quasi complet et convaincant a dominé Angers (1-0) pour sa première de la saison au Parc des Princes vendredi, en ouverture de la 2e journée, prenant provisoirement la tête de la Ligue 1 avec une deuxième victoire.

Le rodage de début de saison, que l'on attendait long après la fin tardive du glorieux exercice précédent, n'aura finalement pas duré. L'équipe de la finale victorieuse de Ligue des champions le 31 mai dernier, alignée presque telle quelle par l'entraîneur Luis Enrique, a montré qu'elle n'avait rien oublié de ses principes et de leur exécution.

Seuls manquaient Gianluigui Donnarumma, sur le départ après le recrutement de Lucas Chevalier dans les buts, et Khvicha Kvaratskhelia, gêné à une cuisse et préservé.

Dans une ambiance de feu entretenue par des supporters fêtant leurs champions d'Europe, le pressing a été d'emblée tout autre que lors des rencontres face à Tottenham en Supercoupe d'Europe (2-2, victoire aux tirs aux buts) et à Nantes en Ligue 1 (1-0).

Le PSG s'est montré aussi implacable dans sa possession du ballon qu'il y a quelques mois, Angers ne parvenant que très rarement à partir en contre-attaque, comme à la 13e minute avec la reprise ratée de Sidiki Cherif ou à la 68e minute avec le flirt avec le poteau d'une frappe de Yassin Belkhdim.

L'attaquant du Paris SG Ousmane Dembélé (D) lors de la victoire 1-0 face à Angers lors de la 2e journée de Ligue 1, le 22 août 2025 au Parc des Princes AFP

En revanche, bien regroupé, le SCO a souvent mis en échec les attaques placées des Parisiens, qui ont tenté de s'en remettre aux frappes lointaines comme Désiré Doué (33e) et Ousmane Dembélé (40e, 50e). Le candidat au Ballon d'Or, qui sera décerné dans un mois jour pour jour, essayait ainsi de purger sa frustration, après un pénalty manqué (27e).

Dembélé tireur des pénalties?

En milieu de première mi-temps, c'est en effet lui qui s'était avancé pour transformer ce qu'avait obtenu Joao Neves dans la surface. Vitinha, tireur désigné de la saison passé, qui a raté son tir au but contre Tottenham de la même manière que contre Arsenal en demi-finale de C1 en mai dernier, semblait avoir facilement renoncé à s'imposer. Mais le tir largement au-dessus de Dembélé, qui a déclenché la bruyante déception du Parc, pourrait entretenir la discussion à l'avenir...

Le PSG ne s'est pas découragé et a fait la différence en début de seconde mi-temps. Avec son sang-froid désormais coutumier à la finition, Fabian Ruiz a repris d'une frappe sèche un ballon mal repoussé par les Angevins après une passe de Désiré Doué. Les redoublements de passe dans les petits espaces ont ainsi fini par produire leur effet. Le même Ruiz a bien failli marquer un doublé mais il a trop croisé sa tête (77e) puis touché le poteau (83e).

Lucas Chevalier, attendu pour sa première au Parc, a eu une soirée tranquille, et a été chaleureusement salué par les supporters. Il y eut seulement un flottement lorsque le clip d'annonce des joueurs juste avant leur rentrée sur la pelouse a montré en gros plan un certain Gianluigi Donnarumma.