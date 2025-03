Ligue 1: un PSG-OM sur un volcan avant la trêve

L'attaquant français du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembelé, après avoir réussi un tir au but lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le PSG, à Liverpool, le 11 mars 2025

Euphorique après sa qualification à Liverpool mardi, le leader parisien reçoit son dauphin Marseille pour un Classique prometteur et sous haute surveillance, dimanche (20h45) en clôture de la 26e journée, juste avant la trêve internationale.

L'Olympique de Marseille a failli se faire chiper sa deuxième place le week-end dernier, à cause de sa défaite à la dernière minute contre Lens (1-0). Mais c'est bien dans le costume de dauphin que le club phocéen se présentera au Parc des Princes dimanche soir, contre le champion de France en titre, invaincu en L1, qui le devance de 16 points.

Le rendez-vous est toujours ardent mais plus encore cette fois-ci. D'abord parce que les supporters sont dans le viseur de la Ligue de football professionnel (LFP) quant aux chants homophobes ou insultants qu'ils entonnent régulièrement contre les Marseillais. Et les ultras de la tribune Auteuil devraient réserver un accueil tout particulier à l'ancien Parisien Adrien Rabiot, pour son premier retour dans ce stade sous les couleurs de l'OM.

Contre Lille et Rennes, les supporters parisiens ont préparé le terrain avec des chants insultants à l'endroit des Marseillais, taxés de "rats".

Une réunion de sécurité a eu lieu jeudi avec le PSG, la LFP et les autorités. Mais puisque l'arrêté d'interdiction de déplacement des supporters marseillais n'a pas été invalidé par le tribunal administratif vendredi, un dispositif classique va être déployé, soit 300 membres des forces de l’ordre, selon une source policière.

Fête gâchée

Le PSG a de son côté lancé, sur les réseaux sociaux, une campagne visant à ramener le supportérisme à sa vocation de "ferveur" et de "respect". L'ancien joueur Mevlut Erding, notamment, y a participé. "On prend au sérieux" la "pédagogie" auprès des supporters avec des campagnes régulières, explique une source interne.

Il faut dire que la LFP et le ministère des Sports ont plusieurs fois brandi, ces derniers mois, la menace d'un arrêt définitif des rencontres en cas de manquements répétés en tribunes.

Le milieu de terrain français de Marseille Adrien Rabiot lors d'un match de Ligue 1 entre l'OM et le FC Nantes, à Marseille, le 2 mars 2025 AFP

Au PSG, on prévient néanmoins qu'il serait dommage d'interrompre la rencontre au moindre incident "afin de servir d'exemple", alors que des chants insultants sont aussi entonnés chaque journée dans d'autres stades.

Le club craint de voir la fête de ses résultats récents gâchée juste avant la trêve, lors d'un des matches les plus importants de sa saison. L'entraîneur Luis Enrique et ses troupes sont sur un nuage depuis la qualification acquise à Anfield mardi, point d'orgue de plusieurs semaines de bons résultats et de beau jeu.

"Spécial"

D'autant que sur le papier, malgré son statut de dauphin, l'OM est une proie facile, puisque ses résultats sont plus inconstants depuis quelques temps, comme l'a montrée la défaite au Vélodrome contre Lens, mais aussi celles contre Nice (2-0) et Auxerre (3-0). Elles ont confirmé que l'OM n'était pas très efficace, ni devant, ni derrière.

Au match aller, Paris avait corrigé les Phocéens dans leur antre (3-0) à l'issue d'un match à sens unique, rendu encore plus déséquilibré par l'expulsion d'Amine Harit.

A Marseille, certains tentent de combattre la résignation. "On n'y va pas pour faire le dos rond et les regarder. On a des atouts. On va essayer de ramener quelque chose, même si on sait que ça sera dur", a déclaré Valentin Rongier vendredi.

L'entraîneur Robert De Zerbi a confié de son côté: "Si on pense que le match contre Paris est un match normal, on n'a rien compris. (...) On sait que c'est un match spécial pour tout le monde, nous, le club, les supporters... On ne peut pas se rater dans l'intensité, l'envie de gagner tous les duels"

"Ca va nous permettre de voir comment on a progressé mais c'est vrai qu'il faudra faire un match différent de l'aller dans l'envie et le contenu", a dit Rongier.

L'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, lors du match retour des huitièmes de finale de C1 entre Liverpool et le PSG, à Anfield, le 11 mars 2025 AFP

Si l'OM devra se passer de son influent milieu Pierre-Emile Hojbjerg, il aura une arme supplémentaire à son arsenal, avec Amine Gouiri, recruté cet hiver et qui flambe déjà - trois buts et trois passes décisives en six matches.

Côté parisien, le capitaine Marquinhos, sorti en fin de match contre Liverpool, pourrait manquer à l'appel.