Ligue 1: vainqueur de Nice, Monaco retarde le sacre de Paris, impérial à Saint-Etienne

Le sacre de Paris attendra. Monaco, en s'imposant 2-1 face à Nice lors de la 27e journée de Ligue 1 samedi, a retardé le 13e titre de champion de France du PSG, impérial à Saint-Étienne (6-1), qui aurait été couronné en cas de match nul.

Les Monégasques font coup double: grâce à leur victoire contre leurs voisins niçois et à sept journées de la fin du championnat, ils s'emparent de la deuxième place de Ligue 1, à 21 points du PSG, aux dépens de Marseille, battu sèchement à Reims 3-1 plus tôt dans la journée.

Grâce à l'international danois Mika Biereth et son douzième but en seulement dix matches de Ligue 1, à l'international suisse Breel Embolo et son cinquième but cette saison, et enfin à Maghnes Akliouche et sa septième passe décisive, Monaco a logiquement dominé Nice qui avait pourtant ouvert le score par l'intermédiaire de Jérémie Boga.

Les Monégasques retardent le sacre du PSG qui pouvait être champion de France dès samedi en cas de nul dans le derby azuréen, si Marseille perdait à Reims et s'il l'emportait à Saint-Étienne.

Festival parisien

Le jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain Desiré Doué, buteur lors du large succès à Saint-Etienne (6-1), le 29 mars 2025 au Stade Geoffroy-Guichard AFP

Le Paris SG, d'abord laborieux pour sa reprise, puis impitoyable, a finalement étrillé les Stéphanois (6-1).

Galvanisés par leurs supporters, mobilisés dans la journée contre la dissolution des Green Angels et des Magic fans pour des faits de violences, les Verts ont pourtant démarré le match pied au plancher en cantonnant Paris à sa moitié de terrain et ont logiquement ouvert le score par Lucas Stassin dès la 9e minute.

Si Gonçalo Ramos a obtenu et converti un pénalty juste avant la mi-temps, les Parisiens, probablement secoués par Luis Enrique à la pause, ont ensuite tué le match en un quart d'heure, avec une activité et une férocité retrouvées.

Khvicha Kvaratskhelia a donné l'avantage aux siens après une course échevelée, un crochet et un tir à contre-pied (50e, 2-1). Puis Désiré Doué a confirmé sa bonne forme des derniers mois en trompant Gautier Larsonneur au ras de son poteau droit (53e, 3-1).

Moins de dix minutes plus tard, Joao Neves a salé l'addition (62e), avant le doublé de Doué d'un tir puissant en pleine lucarne (66e, 5-1). Le jeune "titi" Ibrahim Mbaye a clôturé ce set de tennis (90e, 6-1).

Sérieux, les Parisiens attendront, probablement la semaine prochaine contre Angers au Parc des Princes, pour célébrer devant leurs supporters leur 13e titre de champion de France.

Cauchemar marseillais

Leurs rivaux marseillais ne sont pas à la fête eux.

L'attaquant de Reims Mamadou Diakhon (g) et le Marseillais Pol Lirola lors de la victoire rémoise (3-1) en Ligue 1, le 29 mars 2025 au Stade Auguste-Delaune AFP

Marseille, incapable de se rebeller, a concédé à Reims (3-1) une quatrième défaite en cinq matches et mis en péril sa qualification directe pour la Ligue des Champions, samedi lors de la 27e journée de Ligue 1.

"Il reste sept matches, il faut savoir ce qu'on veut faire, si on veut aller en Ligue des Champions. Moi, je suis venu pour ça. Si d'autres n'ont pas envie, ils doivent le dire avant les matches et laisser d'autres jouer", a lancé, furieux, le milieu de terrain de l'OM Adrien Rabiot sur BeIn Sports.

Les Marseillais qui ont compté jusqu'à 80% de possession de balle, ont été punis par des contre-attaques tranchantes conclues par Mamadou Diakhon (51e) et Valentin Atangana (68e), après l'ouverture du score de Keito Nakamura (29e), au bout d'une attaque placée.

Valentin Rongier, auteur d'une frappe puissante dans la lucarne, a réduit le score (78e, 3-1). En vain.

En plus de perdre sa seconde place, Marseille a également perdu son capitaine Leonardo Balerdi, blessé au genou gauche dès la 16e minute. Une journée à oublier.