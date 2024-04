Ligue 1/PSG: les sept matches clés du 12e titre

La saison de Ligue 1 du PSG, qui a remporté dimanche son 12e titre de champion de France, a été marquée par plusieurs temps forts, entre une entame poussive face à Lorient sans la superstar Kylian Mbappé et un clasico remporté à Marseille à dix contre dix, seul Nice ayant réussi à dominer les Parisiens au Parc des Princes.

- Paris SG-Lorient: 0-0, 12 août 2023

Premier match de la saison et de Ligue 1 pour Luis Enrique qui imprime déjà sa patte sur l'équipe avec une possession de balle sans partage, mais stérile à ce stade.

Kylian Mbappé ne participe pas à la rencontre, placé dans le loft parisien et puni par ses dirigeants pour avoir décidé de rester au club sans prolonger son contrat au-delà de juin 2024.

La semaine suivante, l'attaquant est réintégré et marque dès son entrée en jeu contre Toulouse. Mais le PSG est encore en rodage et concède un second match nul (1-1).

- Lyon-Paris SG: 1-4, 3 septembre 2023

Le PSG corrige l'OL au Groupama Stadium, inscrivant ses quatre buts en une période, dont un doublé de Mbappé. L'équipe est encore en construction mais la rencontre, comme celle de la journée précédente (victoire contre Lens 3-1), symbolise déjà l'écart abyssal de niveau entre Paris et les autres clubs de Ligue 1.

- Paris SG-Nice: 2-3, 15 septembre 2023

Malgré deux nouvelles réalisations de Mbappé, déjà en tête du classement des buteurs, le PSG est victime du réalisme niçois et concède à domicile ce qui est toujours son seul revers de la saison.

- Brest-Paris SG: 2-3, 29 octobre 2023

Pas encore leader, Paris s'impose à l'arraché et à l'extérieur contre Brest, l'équipe surprise de la saison. Kylian Mbappé, une nouvelle fois auteur d'un doublé, offre la victoire aux siens en toute fin de rencontre en transformant un penalty provoqué par Randal Kolo Muani. Le capitaine des Bleus, pris en grippe par le public brestois, se permet de chambrer ostensiblement les supporteurs adverses en quittant la pelouse avant d'ironiser sur X: "J'aurais même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier".

Au-delà de la polémique, la rencontre illustre aussi la rotation permanente imposée par Luis Enrique dans son effectif, une pratique qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait osé instituer aussi radicalement.

- Paris SG-Monaco 5-2, 24 novembre 2023

Vitinha (c) buteur pour le PSG face à Monaco, le 24 novembre 2023 au Parc des Princes AFP/Archives

Paris qui connaît des difficultés lors de la phase de groupes de Ligue des champions, plane déjà sur la Ligue 1.

Monaco, son concurrent le plus sérieux pour le titre, est étrillé (5-2) alors même que le PSG, du propre aveu de Luis Enrique, est encore loin de son meilleur niveau. Déjà leader du championnat mais loin d'être parfait dans le jeu, le PSG ne sera plus jamais rejoint.

- Nantes-Paris SG 0-2, 17 février 2024

Kylian Mbappé sur le banc avant le match du PSG à Nantes, le 17 février 2024 AFP/Archives

Le match d'après: les jours précédant la rencontre, Kylian Mbappé a annoncé à sa direction son intention de quitter le club à la fin de son contrat, le 30 juin. L'attaquant star est sur le banc des remplaçants au coup d'envoi: préservation physique alors que le PSG trône tranquillement en tête de la Ligue 1, ou message envoyé à Mbappé que "l'équipe prime sur toute individualité", comme l'avait signifié en conférence de presse Luis Enrique ?

Le club s'évite une polémique de plus en s'imposant 2-0 avec un but de Mbappé entré en jeu en seconde période.

Deux semaines plus tard pourtant, à Monaco, le technicien espagnol remplace sa star à la mi-temps du match face à l'ASM. L'attaquant en survêtement fait le tour du terrain par la piste d'athlétisme en prenant tout son temps et en saluant le public, puis regagne les tribunes aux côtés de sa mère, Fayza Lamari, au lieu de rejoindre ses coéquipiers sur le banc.

Aidé par les bons résultats de son équipe, Luis Enrique balaie une fois encore toute polémique: "Pour moi, il n'y a aucun problème, c'est la manière dont je veux gérer les choses". L'avenir du PSG se fera sans Mbappé.

La star du PSG Kylian Mbappé lors du match contre l'OM, le 31 mars 2024 au Vélodrome AFP

- Marseille-Paris 0-2, 31 mars 2024

Paris est trop fort. Même à 10 contre onze, après l'expulsion rapide de son défenseur Lucas Beraldo et même avec un Mbappé en demi-teinte -pour son dernier clasico sous le maillot parisien-, il se défait aisément de son meilleur ennemi, au Vélodrome qui plus est.

A moins de deux mois de la fin du championnat, Paris est quasiment assuré de conserver son titre et peut se tourner vers ses autres échéances, la Ligue des champions et la Coupe de France.