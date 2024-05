Ligue 2: Auxerre virtuellement en L1, Saint-Etienne freiné

Auxerre est virtuellement en Ligue 1 après sa victoire samedi face au Paris FC (2-0) lors de la 36e journée de Ligue 2, alors que Saint-Etienne, tenu en échec à Guingamp (2-2), est freiné dans sa quête d'un retour dans l'élite.

A deux journées de la fin, l'AJA a six points d'avance sur son dauphin stéphanois et sur Angers (3e). Mais les Bourguignons ont une différence de buts très largement favorable (+20) par rapport aux Angevins. De quoi laisser l'ASSE et le SCO batailler pour le deuxième ticket synonyme de montée directe en L1.

Contre le Paris FC, Lassine Sinayoko (22e) et Ado Onaiwu (57e) ont donné la victoire aux hommes de Christophe Pelissier, qui devraient donc retrouver la L1 un an après être descendus.

"C'est beaucoup de joie, parce que descendre n'est jamais évident", a dit à chaud Pelissier au micro du diffuseur beIN Sports, "il a fallu reconstruire, surtout dans les têtes, pour beaucoup de joueurs".

La joie des joueurs d'Auxerre après leur succès face au Paris FC, synonyme de remontée quasi assurée en Ligue 1, le 4 mai 2024 au stade l'Abbé-Deschamps AFP

Les Auxerrois auraient même pu fêter la montée dès ce samedi si Saint-Etienne s'était incliné à Guingamp (8e). Un scénario qui a failli se produire en Bretagne. Après avoir mené 2-0, les Verts ont beaucoup souffert en fin de match et voient leur série s'arrêter après huit victoires consécutives.

Déjà auteur du but de la victoire face à Caen (1-0) samedi dernier, Aïmen Moueffek, servi par Dylan Chambost, a donné l'avantage à Saint-Etienne de la tête (22e).

Déjà fautif au marquage de Moueffek, l'ancien Stéphanois Victor Lobry a concédé un penalty après une faute sur Mathieu Cafaro. L'ailier, qui joue avec un nez fracturé depuis le match contre Caen, n'a pas manqué l'occasion d'alourdir le score (45+2).

Après une volée de Lebogang Phiri (58e) sur la transversale, les Bretons ont réduit le score grâce à un penalty d'Amine El-Ouazzani (67e) avant d'égaliser de la tête par Jacques Siwe (84e).

Dans une fin de rencontre tendue, le Guingampais Maxime Sivis a été exclu (90+5). De quoi aider les Verts à sauver le point du nul. Malgré ce faux pas, ils restent toutefois maîtres de leur destin en devançant Angers à la différence de buts (5 buts d'écart).