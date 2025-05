Ligue Conférence: Chelsea-Betis Séville, petit bonus ou grand bonheur

Chelsea et le Betis Séville se disputent mercredi (21h00) à Wroclaw le trophée de la modeste Ligue Conférence, avec un premier titre européen en ligne de mire pour les Espagnols, ou une dernière note sucrée pour les Anglais.

La riche armada des "Blues", gonflée d'ambition avec ses Cole Palmer, Moises Caicedo et Enzo Fernandez, se présente en Pologne avec l'étiquette de favori face à des Andalous à l'effectif bien moins garni, malgré Isco ou encore Antony.

"Si vous regardez Chelsea joueur par joueur, ils ont un effectif incroyable", reconnaît Ez Abde. Mais, ajoute l'ailier marocain, "il s'agit d'un match de 90 minutes, une confrontation directe, et je pense que nous pouvons les battre".

Au cours des trois derniers mois, le club au maillot vert et blanc s'est offert le scalp du Real Madrid (2-1) et a tenu tête au FC Barcelone (1-1) dans le championnat d'Espagne, qu'il vient de terminer à la sixième place.

Le ticket pour la Ligue Europa promis au vainqueur de la Ligue Conférence n'intéresse par le Betis, qui l'a déjà obtenu par la Liga; ni Chelsea, quatrième de Premier League et donc qualifié pour la Ligue des champions.

Il s'agit donc, pour les deux adversaires, de terminer la saison sur une bonne note, avec une ligne en plus au palmarès.

Les Andalous sont en quête d'un premier titre européen. Chelsea, de son côté, espère devenir la première équipe victorieuse des trois compétitions continentales de club, après avoir déjà gagné la Ligue des champions (2012 et 2021) et la Ligue Europa (2013 et 2019).

Pellegrini-Maresca, les retrouvailles

L'entraîneur italien de Chelsea, Enzo Maresca, à la fin d'un match de Premier League contre Manchester United, à Londres, le 16 mai 2025 AFP

A Wroclaw, il y aura un drôle de duel sur le banc entre Manuel Pellegrini, du côté espagnol, et Enzo Maresca, du côté anglais, deux entraîneurs au passé commun et qui sont restés très proches.

Le Chilien de 71 ans a entraîné Maresca lorsqu'il portait le maillot de Malaga, avant d'engager l'Italien comme adjoint à West Ham, en 2018.

"C'est une référence pour moi en raison de sa carrière et surtout parce qu'en tant qu'être humain, c'est une personne extra", a raconté l'entraîneur de Chelsea avant de retrouver son mentor.

"Je le décris comme un père professionnellement parlant car souvent, lorsque j'ai dû prendre une décision importante, nous avons été en contact", a prolongé Maresca, révélant avoir demandé conseil à Pellegrini avant d'accepter le poste chez les Blues en juin dernier.

L'Italien s'est payé le luxe d'aligner ses remplaçants habituels cette saison en Ligue Conférence, notamment le gardien Filip Jorgensen, qu'il va titulariser mercredi pour la finale.

Malgré cela, la campagne continentale a ressemblé à un long fleuve tranquille pour les Londoniens, à milles lieues du parcours à obstacles franchi par le Betis.

Le défenseur français du Betis Séville Romain Perraud (g.) et l'attaquant espagnol de Barcelone Lamine Yamal se disputent le ballon lors d'un match de Liga, à Barcelone, le 5 avril 2025 AFP

Les Sévillans ont par exemple eu besoin d'un but en prolongation sur le terrain de la Fiorentina (2-2), après leur succès de l'aller (1-0), pour composter leur billet en finale.

Ils aborderont cette dernière avec 48 heures de repos supplémentaire vis-à-vis de Chelsea, qui a joué et gagné son dernier match, dimanche chez Nottingham Forest. De quoi équilibrer, un peu, l'affiche.