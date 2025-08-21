Ligue Conférence: Strasbourg et Brondby dos à dos (0-0)

Le
21 Aoû. 2025 à 20h33 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le milieu de Bondby Nicolai Vallys (D) à la lutte avec le défenseur strasbourgeois Ismael Doukoure lors du match de barrage aller de Ligue Conference (0-0), le 21 août 2025

Le milieu de Bondby Nicolai Vallys (D) à la lutte avec le défenseur strasbourgeois Ismael Doukoure lors du match de barrage aller de Ligue Conference (0-0), le 21 août 2025

AFP
Frederick FLORIN
Partager 2 minutes de lecture

Trop maladroit et imprécis, Strasbourg a concédé le match nul (0-0) jeudi soir face aux Danois de Brondby et s'est compliqué la tâche en vue du match retour du barrage de Ligue Conférence.

Six ans après leur dernier match européen, rien ou presque rien n'a fonctionné pour les Alsaciens, qui n'ont jamais su prendre la mesure de leur solide adversaire, davantage prêt physiquement.

Avec son armada de nouveaux joueurs - une dizaine de recrues lors de ce mercato estival -, le Racing a montré qu'il lui faudra du temps pour trouver des automatismes sur le terrain même si en fin de partie, Abdoul Ouattara (88e) et Emanuel Emegha (90e+2) aurait pu forcer la décision.

Le match a même failli tourner en faveur des Danois dès l'entame après un loupé d'Ismaël Doukouré, mais Nicolai Vallys s'est emmêlé les pieds alors qu'un face à face se dessinait face à Mike Penders (10e). L'Argentin Joaquin Panichelli a répliqué de la tête (38e) et du pied (43e), sans succès toutefois.

Timides en première période, les joueurs de Liam Rosenior ont poussé en seconde et fait le siège du but scandinave enchaînant les frappes avec Mwanga (46e, 49e) et les actions dangereuses notamment celle de Panichelli qui a manqué une occasion nette, seul face Gavin Beavers (71e).

Strasbourg devra s'imposer au Brondby Stadion jeudi prochain pour s'inviter en phase de ligue, ce qui n'est pas une mince affaire pour une équipe en chantier.

Sport
FRANCE

Dans le même thème - Sport

Le numéro 1 mondial Jannik Sinner lors d'une séance d'entraînement avant le début de l'US Open 2025 le 21 août 2025 à New York
Sport

US Open: les principales têtes d'affiche épargnées au premier tour

Un supporteur le visage en sang lors d'affrontements en tribunes entre les Argentins d'Independiente et les Chiliens d'Universidad de Chile, en 8e retour de la Copa Sudamericana, le 20 août 2025 à Avellaneda
Sport

Violences entre supporters en Argentine: 19 blessés dont 3 graves, plus de 100 arrestations

Le coureur danois Jonas Vingegaard au départ de la dernière étape du Tour de France, le 27 juillet 2025 à Mantes-la-ville
Sport

Cyclisme: le Danois Jonas Vingegaard renonce aux Mondiaux au Rwanda

48.58342, 7.74296

À la une

Afrique

RD Congo: les États-Unis dénoncent d'"horribles exactions contre les civils" et demandent le respect du cessez-le-feu

International

L'armée israélienne commence à encercler la ville de Gaza: quels sont ses objectifs et ses cibles?

International

Ukraine: vers un soutien aérien américain et des troupes européennes au sol?

Afrique

Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire: les parrainages, une bataille aux allures de pré-campagne

Afrique

Présidentielle en Côte d’Ivoire: Jean-Louis Billon rompt avec Tidjiane Thiam et veut être le candidat de "l'alternative"

Afrique

Génocide des Tutsi au Rwanda: des juges françaises ordonnent un non-lieu pour Agathe Habyarimana

International

Un Français emprisonné en Russie fait l'objet d'une enquête pour espionnage

Afrique

Ticad 2025: économie, nourriture, formation... Comment le Japon investit en Afrique

Entretien

"Une reconnaissance à minima": quels enjeux après la lettre de Macron reconnaissant que "la France a mené une guerre" au Cameroun?

TERRIENNES

Mondial de rugby : l'Américaine Ilona Maher, force de frappe du sport féminin