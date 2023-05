Ligue de diamant: Sha'Carri Richardson s'impose sur 100 m en 10 sec 76

L'Américaine Sha'Carri Richardson a remporté le 100 m du meeting de Doha pour l'ouverture de la Ligue de diamant, avec un temps de 10 sec 76/100e, meilleure performance mondiale de l'année, devant la Jamaïcaine Shericka Jackson (10.85).

Sha'Carri Richardson avait déjà couru cette saison la ligne droite en 10 sec 57/100e et 10 sec 75/100e début avril à Miramar, mais le vent était bien trop favorable en Floride (+ 4,1 m/s et + 2,8 m/s), alors que la limite autorisée est de 2,0 m/s.

À Doha vendredi soir, le vent était dans la limite (+ 0,9 m/s) et la sprinteuse américaine de 23 ans a fait la différence sur Shericka Jackson sur la seconde moitié de course, pour devancer de 9/100e la championne du monde du 200 m et la vice-championne du monde du 100 m.

"Je suis tellement heureuse et reconnaissante, je me sens en paix. Je donne le meilleur de moi", a commenté Richardson, qui a amélioré le record du meeting (10.80) qui était depuis mai 2016 la propriété de l'Américaine Tori Bowie, décédée mercredi à 32 ans.

Privée de Jeux olympiques à Tokyo à l'été 2021 en raison d'un contrôle antidopage positif au cannabis fin juin 2021, Richardson envoie un message à la concurrence avec ce chrono de 10.76, alors que le sommet de la saison est attendu avec les Mondiaux-2023 à Budapest fin août (du 19 au 27).

Le meilleur chrono de Richardson dans des conditions régulières date du 10 avril 2021 en 10 sec 72.