Ligue des Champions : Al-Ahly prend sa revanche et affirme sa domination

Par TV5MONDE

Al-Ahly règne de nouveau sur le football africain. Le club égyptien a pris sa revanche sur le Wydad Casablanca, en allant tenir les Marocains en échec lors de la finale retour de la Ligue des Champions (1-1, aller : 2-1). Une onzième couronne continentale pour les Diables Rouges, qui s'affirment chaque année davantage comme le club le plus puissant d'Afrique.

Al-Ahly tient sa revanche. Le club égyptien a repris la Ligue des Champions cédée l’an dernier au Wydad Casablanca, en allant faire match nul (1-1) ce dimanche soir au complexe Mohammed V après avoir gagné la manche aller sur sa pelouse (2-1). Battu (2-0) l’an dernier à l’issue d’une finale à manche unique par le même adversaire, le club cairote a cette fois su résister après avoir encaissé l’ouverture du score sur un coup franc enroulé et malicieux d’Attiat Allah (27e, 1-0). Après un affrontement haché et tendu, pauvre en occasions nettes et riche en coups tordus, les coéquipiers de Mohamed El Shenawy ont trouvé les ressources pour égaliser par leur défenseur Mohamed Abdelmoneim (78e, 1-1), d’une tête croisée sur corner. Après deux défaites en finale face aux Rouges de Casablanca (en 2017 et en 2022), Al-Ahly s’offre ainsi un troisième trophée lors des quatre dernières éditions de la Ligue des Champions.



Al-Ahly remporte du même coup sa onzième victoire dans l’épreuve. Et pour sa première expérience sur un banc africain, l'entraîneur suisse Marcel Koller touche de l'or, dans un contexte tout sauf amical. « Les supporters du Wydad étaient nombreux et ils ont tonné tout au long du match. C’est un public important et bien connu sur le continent. Cette foule n’a pas réussi à nous intimider. Nous avons pu obtenir un résultat positif et gagner le trophée, s'est félicité le technicien de 62 ans après la rencontre. Je suis heureux d’être couronné champion d’Afrique, nous savions que le match allait être difficile. J’avais dit que la clé pour gagner le trophée était de marquer lors du match retour au Maroc. Nous avons abordé le match comme nous le voulions, nous sommes arrivés à ce que nous voulions et nous sommes satisfaits du résultat et de ce trophée. »



Une saison record en téléchargement ?



Laborieux en début de saison, avec un ticket pour les quarts de finale assuré uniquement lors de la dernière journée de la phase de poules et un parcours décevant à la Coupe du Monde des clubs, les Diables Rouges sont montés en puissance ce printemps. A tel point qu'ils n’en ont sans doute pas fini avec leur moisson de titres. Le titre de champion, perdu l'an dernier au profit de leurs rivaux locaux du Zamalek, leur tend les bras et ils restent en lice en Coupe d’Egypte. Sur le plan continental, ce nouveau sacre les qualifie pour la finale de la Supercoupe de la CAF. Celle-ci les mettra aux prises avec l’USM Alger, qui a remporté la Coupe de la Confédération le week-end dernier.



Si le départ de l'entraîneur Pitso Mosimane, en juin 2022, ne fut pas simple à digérer, son successeur a pu s'appuyer sur les performances du haut niveau de Percy Tau. Recruté à Brighton pour un montant de 2 millions d'euros, l'attaquant sud-africain de 29 ans a joué cette saison un rôle moteur après un exercice précédent plus délicat. Avec cinq buts et autant de passes décisives durant les douze rencontres de cette campagne africaine achevée victorieusement dimanche soir, le Bafana Bafana s'est affirmé en compagnie des Egyptiens Hussein El Shahat (4 buts et 3 passes décisives) et Mahmoud Kahaba (6 buts et une passe décisive), comme un des nouveaux leaders offensifs ahlawy, l'homme de base d'une nouvelle saison mémorable pour le club le plus riche et le plus titré d'Afrique.