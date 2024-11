Ligue des champions: après le Real et l'Atlético, Lille veut faire tomber la Juve

Porté par le souffle de ses exploits face au Real et à l'Atlético de Madrid, Lille défie la Juventus mardi (21h00) avec, en cas de victoire, une qualification probable aux barrages d'accession aux huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Le Losc est en pleine confiance sur la scène européenne et occupe le quinzième rang de la phase de ligue avec six points inespérés au regard des trois premiers adversaires affrontés et de son match d'ouverture conclu par une défaite inquiétante contre le Sporting (2-0) à Lisbonne.

Où va-t-il s'arrêter? Après deux performances majuscules à domicile face au Real (1-0) puis contre l'Atléti (3-1) dans la capitale espagnole, le club nordiste regarde droit dans les yeux la Juve, autre formation historique du football mondial.

S'il insiste sur le fait que "chaque match de Ligue des champions est différent", l'entraîneur Bruno Genesio espère que ses joueurs s'appuieront sur leurs prouesses récentes: "Ce qui est important, c'est d'être conscient de ce qu'on a déjà fait, deux exploits contre le Real et l'Atlético. Lorsque vous êtes capable de le faire une ou deux fois, c'est que vous devez être capable de le reproduire."

Les barrages en ligne de mire

L'enjeu est d'autant plus grand que les Dogues pourraient, en cas de nouveau succès, se rapprocher considérablement de la qualification pour les barrages d'accession aux huitièmes.

L'entraîneur lillois Bruno supervise l'entraînement de ses joueurs au Domaine de Luchin, près de Lille,le 4 novembre 2024 AFP

Selon le statisticien Opta, une équipe possède 69% de chances de se qualifier pour les barrages avec neuf points, 99% avec dix. "Statistiquement, on peut dire qu'on aurait deux chances sur trois d'être en barrages", résume Bruno Genesio.

Pour atteindre ce neuf quasi gagnant, il faut battre la Juve, adversaire coriace, cinquième du championnat italien, où elle est toujours invaincue, et juste devant les Lillois au classement de la phase de ligue, avec six points également, mais acquis contre des clubs moins forts.

Le club turinois s'appuyait surtout sur une excellente défense jusqu'au début du mois d'octobre, où la blessure de son défenseur central Gleison Bremer l'a fait plonger dans ce domaine.

Cela n'empêche pas Bruno Genesio de se montrer méfiant de cette formation qu'il considère à l'image de son entraîneur Thiago Motta: "On a envie d'imposer notre jeu, mais on sait aussi qu'il y aura des moments où il va falloir être très solide, parce que c'est une équipe qui est très bien organisée tactiquement, avec un coach qui, déjà en tant que joueur, avait une posture tactique très importante. Il l'a transmise à son équipe, qui a aussi beaucoup d'individualités et de talents. Il faudra, encore une fois, faire un match quasi parfait pour obtenir un résultat positif."

Des blessés à la pelle

Le tout en jonglant avec les absences, de plus en plus nombreuses, qui s'expliquent par le fait que le Losc a énormément joué depuis le début de la saison, obtenant sa qualification pour la plus prestigieuse et rémunératrice compétition européenne entre clubs au prix d'un barrage d'accession et d'un tour préliminaire.

La Juventus prépare son opposition avec Lille au centre d'entraînement de Continassa à Turin, le 4 novembre 2024 AFP

Outre Nabil Bentaleb, Hakon Haraldsson, Tiago Santos, Ismaily, Ethan Mbappé, André Gomes, Rémy Cabella et Samuel Umtiti, Ousmane Touré et Thomas Meunier ont rejoint l'infirmerie au terme du match nul contre Lyon (1-1) samedi, ce qui prive Bruno Genesio d'un latéral droit de métier.

C'est donc Bafodé Diakité qui devrait dépanner à ce poste, Aïssa Mandi devant probablement le remplacer au sein de la charnière centrale.

A l'autre extrémité du terrain, il n'y a aucun doute: l'attaque lilloise sera encore emmenée par Jonathan David, inarrêtable ces dernières semaines. Buteur face au Real, et par deux fois contre l'Atlético, le Canadien aimerait sans doute poursuivre sa série et battre un autre grand d'Europe.