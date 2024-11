Ligue des champions: avec Akliouche en chef de meute, Monaco veut s'offrir Benfica

Le milieu de terrain français de Monaco Maghnes Akliouche après avoir marqué le troisième but de son équipe lors du match de Ligue 1 contre Brest, à Monaco, le 22 novembre 2024

Monaco et son jeune prodige, Maghnes Akliouche, irrésistible en club et avec les Bleuets, accueillent mercredi (21h00) lors de la 5e journée de Ligue des champions, le Benfica Lisbonne avec la ferme intention d'assurer leur qualification pour les barrages.

Une victoire sur les Lusitaniens et Monaco, 3e du classement avec 10 points, verrait, à coup sûr, les barrages et pourrait se projeter vers une qualification directe pour les phases finales, en restant parmi les 8e meilleures équipes de la phase de Ligue.

Pour cela, Adi Hütter, l'entraîneur monégasque compte sur "la forme fantastique" du jeune milieu international Espoir, Maghnes Akliouche.

Au-delà de son doublé contre Brest et de "son deuxième but exceptionnel", Hütter apprécie le palier franchi par ce jeune homme de 22 ans, introverti dans la vie mais si expansif sur le terrain. "Il a le niveau international", soutient Hütter, qui aime aussi "sa capacité à courir 90 minutes".

Depuis son premier doublé contre Marseille (3-2, le 30 septembre 2023), l'entraîneur monégasque ne peut que noter "sa progression énorme". "Et il ne s'arrête pas", poursuit-t-il. "On peut être heureux qu'il soit un exemple pour notre centre de formation".

Le capitaine Denis Zakaria confirme: "Depuis mon arrivée, Maghnes est devenu un autre joueur, qui s'améliore de jour en jour. C'était un peu un gamin. Il a pris en maturité. Il est aussi plus mature dans son jeu et fait souvent les choix justes. C'est vraiment un très grand joueur, qui va beaucoup nous aider jusqu'à la fin de saison".

"Froid devant le but"

Akliouche a disputé 19 matches cette saison, dont 15 avec Monaco et quatre avec l'équipe de France Espoirs. Il a inscrit six buts et donné cinq passes décisives.

Le milieu offensif français de l'AS Monaco Maghnes Akliouche lors du match de Ligue des champions contre l'Étoile Rouge de Belgrade, au stade Louis II de Monaco, le 22 octobre 2024 AFP/Archives

"Lorsque vous êtes un joueur offensif, vous devez faire des différences: préparer des buts ou marquer", explique Hütter. "Depuis qu'il a intégré le groupe, il apporte cela. A Strasbourg et contre Brest (les deux derniers matches de Monaco, ndlr), il a été un joueur clé".

"Maintenant que je sais que je peux mettre des buts, il va falloir répéter ça et être intransigeant", précise l'intéressé, qui évoque les bienfaits du "travail régulier à l'entraînement", de l'importance "de réussir à être froid devant le but" et de sa "progression physique comme de l'expérience" engrangée.

Après la finale perdue des Jeux olympiques, Akliouche avait enchaîné directement en club et en sélection.

Libéré pour cette trêve internationale par le staff médical des Bleuets en raison d'une grosse fatigue musculaire générale, il a enfin pu en profiter "pour récupérer et bien me reposer", dit-il.

Totalement requinqué, Akliouche compte désormais "répéter ces performances pour continuer sur cette belle dynamique", afin de "s'occuper de Benfica" et viser, dès mars 2025, une sélection en équipe de France.

Di Maria contre Akliouche

Un double objectif pour lequel le jeune milieu offensif et Monaco vont devoir hausser encore leur niveau, eux qui restent sur une victoire contrastée (3-2), vendredi dernier contre Brest en Ligue 1.

Assurer sa place de barragiste, l’objectif minimum que s’est fixé le club, dès mercredi serait d'autant plus bienvenu que le calendrier à venir s'annonce davantage ardu.

Le milieu de terrain argentin de Benfica Angel Di Maria après avoir converti un pénalty pour marquer le quatrième but de son équipe pendant la rencontre de première division portugaise contre le FC Porto, à Lisbonne, le 10 novembre 2024 AFP

Les Monégasques vont ainsi être opposés à trois adversaires de très haut standing, avec deux déplacements périlleux, d'abord à Londres pour défier Arsenal, puis à Milan pour affronter l'Inter lors de la dernière journée, entrecoupés de la réception d'Aston Villa, ténor de la Premier League.

Gagner contre Benfica et son génial vétéran argentin Angel Di Maria, déjà "un peu sous pression", dans la compétition, selon Hütter serait donc idéal.

Et une forme de passation de pouvoir entre ailiers droits.