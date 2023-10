Ligue des champions: Barcelone réussit son examen à Porto

Barcelone a surmonté un obstacle important en s'offrant une victoire laborieuse 1-0 sur la pelouse de Porto pour prendre le large en tête de son groupe grâce à un but du remplaçant Ferran Torres, mercredi lors de la 2e journée de Ligue des champions.

Le 100e match de Xavi sur le banc du Barça a suivi le scénario attendu. Après une entame facile face à Anvers (5-0) lors de la première journée, les Blaugrana se sont retrouvés devant un adversaire bien plus coriace, sur le papier comme sur le terrain.

Au final, une erreur de Porto et davantage de réalisme des Catalans ont permis au Barça de s'isoler en tête du groupe H, avec six points et trois longueurs d'avance sur leur adversaire du soir et le Shakhtar Donetsk, vainqueur à Anvers plus tôt dans la soirée (3-2).

De quoi rassurer une équipe déterminée à redorer son blason européen après deux éliminations de suite en phase de poules de C1.

Car depuis son arrivée sur le banc barcelonais, Xavi a trouvé la formule pour permettre à son club de retrouver son identité de jeu et remporter son premier titre de champion d'Espagne depuis 2019.

Et le Barça reste la seule équipe invaincue en Liga, deuxième à un point du Real Madrid, grâce notamment à ses renforts estivaux (João Félix, João Cancelo, Ilkay Gündoğan), l'efficacité retrouvée de son buteur Robert Lewandowski et ses jeunes pépites de la Masia Gavi (19 ans) et Lamine Yamal, devenu mercredi à 16 ans et 83 jours le plus jeune joueur à débuter un match de Ligue des champions.

Poussé par un stade du Dragon comble et surchauffé, Porto a mis la pression sur le Barça tout au long de la première période, amenant les joueurs blaugrana Gavi, Araujo et Cancelo à commettre des fautes sanctionnées par des avertissements avant la pause.

Sauvé par la VAR

Le défenseur français de Barcelone Jules Koundé balle au pied lors de la victoire 1-0 de son équipe contre Porto en Ligue des champions au stade Dragao à Porto, Portugal, le 4 octobre 2023 AFP

Les occasions franches ont pourtant été rares et le portier Ter Stegen a pu contrer une frappe d'Eustaquio (17e) et intercepter un centre dangereux de Wendell pour Taremi (38e).

A l'autre bout du terrain, l'ancien du Benfica Joao Felix a tenté d'animer l'attaque des Catalans sous les sifflets copieux du public. L'international portugais a ainsi tiré au-dessus de la transversale de Diogo Costa (23e), échoué sur la muraille défensive de Porto après un bon slalom (25e), ou mené un contre que Ferran Torres a essayé de conclure d'une lourde frappe du droit avant de buter sur Diogo Costa.

Entré à la 34e pour remplacer Lewandowski, blessé après un tacle de David Carmo, Torres a peu après remporté son deuxième duel contre Costa, en plaçant le ballon entre les jambes du gardien portugais sur une action lancée par Gündogan après une erreur grossière de Romario Baro (1-0, 45e+1).

Au retour des vestiaires, Porto a continué de pousser... mais n'est pas parvenu à trouver la brèche.

Koundé a évité in extremis que Pepê ne se retrouve seul devant Ter Stegen (53e), la tête décroisée de Taremi a manqué le cadre (63e) de l'Allemand, qui a ensuite repoussé une frappe enroulée de Galeno (71e).

Les Barcelonais ont tremblé à cause d'une faute de main dans la surface de Cancelo, l'arbitre ayant sifflé pénalty avant de se rendre compte grâce à l'assistance vidéo qu'il y avait eu une main de Fabio Cardoso avant celle de son compatriote du Barça (81e).

L'attaquant iranien de Porto Mehdi Taremi lors de la défaite de son équipe 1-0 contre le FC Barcelone en Ligue des champions au stade Dragao de Porto, Portugal, le 4 octobre 2023 AFP

Et quand le retourné de Taremi a fait trembler les filets blaugrana, le VAR a confirmé sa position de hors-jeu (84e).

Le Barça a tenu bon, et poursuit sur sa belle lancée avant de recevoir les Ukrainiens de Donetsk le 25 octobre.