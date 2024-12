Ligue des champions: Barcola, l'ombre de lui-même

A 22 ans, Bradley Barcola traverse une période de moins bien: mais il est attendu par le PSG mardi (21h00) face à Salzbourg en Ligue des champions pour déstabiliser la défense et être de nouveau efficace devant le but.

Mal en point en Ligue des champions avec un match nul et une victoire pour trois défaites, Paris doit impérativement marquer pour engranger des points.

Avec la suspension d'Ousmane Dembélé, qui n'est pas non plus dans sa meilleure période sur le pendant droit de l'attaque, Bradley Barcola devra retrouver tout son élan de début de saison.

Alors qu'il enchaine les matches sans saveur comme celui face à Nantes (1-1) et vendredi à Auxerre (0-0), l'ancien Lyonnais doit rehausser son niveau de jeu pour redevenir cette pièce maîtresse du PSG, nouvelle ère.

"Je ne m'inquiète pas. Si jamais Barcola passe trois jours sans marquer vous allez le critiquer. C'est un marathon, il y aura des hauts et des bas et si lui ne marque pas, d'autres joueurs marqueront. Il n'y a pas de charge supplémentaire, il ne faut pas que la pression repose davantage sur un joueur", avait déclaré début novembre le coach Luis Enrique.

Malheureusement pour lui et pour le PSG, peu de Parisiens ont trouvé le chemin des filets lors des rencontres européennes. Seuls Warren Zaïre-Emery lors de la défaite face à l'Atlético (2-1) et Achraf Hakimi face au PSV Eindhoven (1-1) ont marqué cette saison en Ligue des champions: un milieu de terrain et un latéral.

L'attaquant français du Paris Saint-Germain Bradley Barcola lors de la réception du FC Nantes en Ligue 1, à Paris, le 30 novembre 2024 AFP

Et aucun d'entre eux n'a été décisif lors d'un déplacement, que ce soit à Arsenal (2-0) et sur le terrain du Bayern Munich (1-0).

"Cela ne m'intéresse pas"

Pour ce troisième voyage européen de la saison, à Salzbourg, l'ailier devra donc désormais balayer les doutes qui l'escortent depuis plusieurs semaines, alors qu'il ne fait plus que très peu de différences en un contre un.

Après un départ canon avec quatre buts en trois matches avec le PSG et un avec l'équipe de France, Barcola a connu un trou d'air en septembre avant de convaincre de nouveau en redressant la barre.

"Il est confiant sur ses qualités, n'a pas envie de se cacher. Il prend de plus en plus ses responsabilités, cherche à être décisif, c'est d'attaquants comme ça dont on a besoin", confiait en septembre Marquinhos au sujet de l'ailier arrivé de l'OL en août 2023.

Mais depuis quelques semaines, les difficultés sont revenues, rendant sa trajectoire difficile à lire en cette première partie de saison.

Moins tranchant et percutant quand il accélère, le joueur longiligne aux dreadlocks est désormais parfaitement pris par les défenses adverses et ses crochets sont mieux gérés. Même s'il a inscrit un doublé face à Angers le 9 novembre (4-2), il a perdu sa place de meilleur buteur du championnat, derrière Jonathan David (11 réalisations).

Auteur de 10 buts et deux passes décisives en Ligue 1, il est surtout resté muet en Ligue des champions, rappelant ses statistiques de la saison dernière (1 but, 1 passe).

Le gardien de but suédois du FC Nantes, Patrik Carlgren (à droite), fait un arrêt devant l'attaquant français du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola (à gauche), lors du match de L1 entre le PSG et le FCNA au stade du Parc des Princes, à Paris, le 30 novembre 2024 AFP

"Je m'entraîne tous les jours, ce n'est pas pour écouter les gens dire +tu es le meilleur+ ou +tu es le plus nul+. Cela ne me touche pas. Qu'on dise que t'es le plus fort, cela peut jouer sur ton égo et cela ne m'intéresse pas", expliquait au journal Le Parisien l'international français il y a quelques semaines.