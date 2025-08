Ligue des champions: Benfica s'impose à Nice (2-0) et prend une belle option

Le défenseur croate de Benfica Franjo Ivanovic, auteur du premier but lors de la victoire à Nice (2-0) en match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, le 6 août 2025 à Nice

Le Benfica Lisbonne s'est imposé logiquement à Nice (2-0), lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions mercredi soir à l'Allianz Riviera, et a pris une solide option pour la qualification pour les barrages de la compétition.

Grâce à des buts de Franjo Ivanovic (53e) et de Florentino (88e), inscrits lors d'une deuxième période complétement maîtrisée, Benfica aura une avance substantielle lors du match retour, le 12 août au Stade de la Luz de Lisbonne.

Le vainqueur de cette rencontre sera opposé au vainqueur de la confrontation entre le Feyenoord Rotterdam et le Fenerbahçe Istanbul (2-1 pour Rotterdam à l'aller) en barrages.

Pour son match européen le plus important depuis 2017 et son opposition ratée face à Naples (0-2, 0-2) en barrages de Ligue des champions, Nice n'a pu se défendre avec ses véritables armes.

Aux absences pour blessures des trois défenseurs centraux Ndayishimiye, Bombito et Abdelmonem, du milieu Ndombélé et de l'attaquant Cho, se sont ajoutées la défection du latéral Ali Abdi, victime d'une blessure au pubis, et, bien entendu, l'absence du meilleur Niçois du dernier exercice, Evann Guessand, parti la veille à Birmingham pour s'engager avec Aston Villa, contre une somme de 35 millions d'euros.

Sanson et Dante blessés

Le défenseur niçois Juma Bah (G) et le Portugais Henrique Araujo lors du 3e tour préliminaire aller de la Ligue des champions, remporté par Benfica (2-0), le 6 août 2025 à Nice AFP

Autant dire que Franck Haise avait peu de choix avant la rencontre. Il a dû en outre composer avec les rapides blessures de Morgan Sanson, touché aux ischios de la cuisse gauche et remplacé par Tom Louchet (28e), puis du capitaine Dante, visiblement touché au genou gauche et remplacé à la pause par Kojo Oppong, recrue ghanéenne arrivée la semaine dernière.

Déjà considéré comme le Petit Poucet face à un club double vainqueur de la compétition, Nice n'a donc fait que subir la maîtrise lisboète, malgré une première période globalement équilibrée où Dante et Yehvann Diouf ont toutefois sauvé les meubles devant Vangelis Pavlidis (39e).

Sur son côté droit, Fredrik Aursnes s'est joué de Melvin Bard avant de délivrer un ballon parfait dans l'axe pour Franjo Ivanovic, qui a devancé Antoine Mendy (0-1, 53e).

Abasourdis et sonnés, comme lors de leur début de match raté, les Niçois ont dû à Diouf de ne pas sombrer. L'ex-gardien de Reims a sorti une magnifique manchette sur une nouvelle belle frappe d'Ivanovic (62e).

Ensuite, Bruno Lage, l'entraîneur de Benfica, bien supérieur malgré une reprise très tardive en raison de sa participation à la Coupe du monde des clubs estivale aux États-Unis, a commencé à faire tourner.

Cela a permis à l'entrant Florentino, un temps passé de façon inaperçue par Monaco, de placer une frappe bondissante de 25 mètres que Diouf n'est pas parvenu à sortir (0-2, 88e), assurant quasiment la qualification aux Portugais.