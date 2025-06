Ligue des champions de hand: Nantes monte sur la troisième marche

Thibaud Briet après un but pour Nantes face à Barcelone, pour la troisième place de la Ligue des champions de handball, le 15 juin 2025 à Cologne

Hors sujet samedi en demi-finales de la Ligue des champions contre Berlin (24-34), le Handball Club de Nantes a bien relevé la tête dimanche à Cologne, net vainqueur du FC Barcelone (30-25) pour monter sur la troisième marche du podium.

Finaliste en 2018 et quatrième en 2021, le "H" se pare cette fois de bronze et termine la saison sur une meilleure impression que celle laissée la veille.

Alors que Nicolas Tournat n'avait été servi face aux Allemands pour la première fois qu'à la 19e minute et avait dû attendre 10 minutes de plus pour marquer, le pivot a cette fois trouvé le chemin des filets dès la troisième minute.

Le jeu autour de l'international français (4 buts sur 5 tirs) est redevenu l'une des principales armes des Nantais, qui ont aussi pu compter sur les arrêts de leur gardien Ivan Pesic, qui a écoeuré les Catalans en première période (10 arrêts sur 19 tirs, 14/35 au final). A l'issue de laquelle l'écart a été creusé (14-9).

L'équipe de Grégory Cojean est ensuite parvenue à contrôler le retour du Barça, vainqueur de l'édition 2024 revenu à trois unités à quinze minutes de la fin (22-19).

Elle voulait vraiment cette médaille de bronze, à l'image de Thibaud Briet haranguant les supporters en leur montrant son maillot après que la défense a mis en échec l'attaque barcelonaise à 10 minutes de la sirène.

Elle a retrouvé le plaisir de jouer, évaporé samedi, comme sur ce "kung fu" d'Aymeric Minne pour Briet (36e).

Ell a également été servie par les choix de Cojean, qui a relancé les arrières Romain Lagarde (3/4), auteur d'un but important à six minutes de la fin (27-23), et Ayoub Abdi (4/5), qui n'avaient pas ou peu joué la veille.

L'ancien gardien des Bleus Vincent Gérard termine lui sa carrière sur une défaite. Sorti début avril à 38 ans de sa retraite prise après les JO-2024 pour une pige de quelques mois au Barça, il est entré en jeu à 13 minutes de la fin, réalisant un arrêt (sur 8 tirs).