Ligue des champions de hand: Paris repart en conquête, Montpellier en redécouverte

Luka Karabatic et les Parisiens après leur défaite contre Kielce en demi-finale du Final Four de Ligue des Champions à Cologne le 17 juin 2023

Après un nouvel échec dans sa quête éternelle d'un première Ligue des champions, le Paris SG hand repart à l'assaut de l'Europe, que retrouve cette saison Montpellier, avec une affiche de gala dès mercredi contre le FC Barcelone.

Le "Barça" a beau avoir réduit la voilure au plan économique et perdu deux cadres avec Ludovic Fabregas et Luka Cindric, le double champion d'Europe 2021-2022 "n'a pas beaucoup perdu en qualité", selon le manager héraultais Patrice Canayer, qui quittera le club à l'issue de la saison après 30 années de bons et loyaux services.

Aussi, pour ce choc, il n'aura aucun mal à motiver ses troupes, qui traîneront probablement davantage les pieds pour les joutes plus obscures du championnat.

Le défi montpelliérain est cependant là, selon Canayer: "Il est très difficile de mener de front les deux compétitions, on va essayer de faire mentir cet adage".

Il est rejoint par le capitaine du MHB, double vainqueur de la compétition (2003 et 2018) qui n'a pas envie de revivre le scénario de la saison 2021-2022, où il se présentait tel "Dr Jekyll" en C1 (1/4 de finale) mais comme "Mister Hyde" en Starligue -seulement neuvième à mi-saison.

"En fait, j'aimerais un peu le contraire, que vraiment en championnat on montre un vrai, beau visage. Et en Ligue champions, de toutes façons, je pense qu'on proposera toujours un (beau) visage", a expliqué Porte, dont l'équipe a arraché son billet pour la C1 après une bataille acharnée avec Nantes et le PSG.

Le Montpelliérain Yannis Lenne célèbre un but contre Aalborg en phase de groupe de Ligue des Champions le 22 septembre 2021 Ritzau Scanpix/AFP/Archives

Les cadres héraultais auront, selon Porte, "un rôle de soutien et d'accompagnement" auprès d'une équipe un peu jeune pour qu'elle gère au mieux la charge émotionnelle entourant la Ligue des champions.

D'autant que le MHB a été versé dans un groupe dificile avec, en plus du Barça, le champion en titre Magdebourg et Veszprem.

Le géant hongrois a encore un peu plus renforcé son équipe (Remili, Mahé, Corrales) à l'intersaison avec les arrivées de Fabregas et de l'ailier de... Montpellier Hugo Descat. Pour enfin remporter cette C1 après laquelle il court depuis plusieurs saisons, comme le PSG.

Retrouvailles pour le PSG

Les Danois de Gudme, cependant orphelins de la nouvelle star nationale Simon Pytlick (Flensburg), seront aussi de coriaces adversaires dans cette poule B où Montpellier peut viser une qualification pour les barrages d'accès aux quarts (clubs classés de la 3e à la 6e place).

Le PSG tentera lui de rallier directement les quarts de finale, comme l'an passé, sur la route d'une première C1, après avoir participé à trois des quatre dernières éditions du Final Four.

L'arrière gauche du Paris Saint-Germain, Elohim Prandi, au duel avec l'Espagnol Miguel Sanchez-Migallon lors de la demi-finale contre Kielce du Final Four de Ligue des Champions à Cologne le 17 juin 2023 AFP/Archives

Il retrouve justement dans la poule A son bourreau en demi-finales en juin à Cologne, Kielce.

Comme Paris, qui a principalement perdu son géant letton Dainis Kristopans (parti à Melsungen en Allemagne), le grand club polonais (avec Wolff, les frères Dujshebaev) a fait preuve de stabilité à l'intersaison, où de toutes façons il ne pouvait se permettre de folies après les difficultés financières connues début 2023.

Le PSG aura aussi comme principal adversaire pour une des deux premières places une autre vieille connaissance: Kiel, croisé en barrages puis en quarts ces deux dernières saisons.

Les Parisiens retrouveront en Allemagne leur ancien gardien Vincent Gérard, ainsi que Mikkel Hansen à Aaalborg (qui a rapatrié Nicklas Landin) et Sander Sagosen chez l'ambitieux club norvégien de Kolstad.

Les groupes:

Groupe A: Kielce (POL), Paris SG, Kiel (GER), Zagreb (CRO), Aalborg (DEN), Szeged (HUN), Bitola (MKN), Kolstad (NOR).

Groupe B: Gudme (DEN), Veszprem (HUN), FC Barcelone (ESP), Magdebourg (GER), Plock (POL), Montpellier, Porto (POR), Celje (SLO).

Le programme de la 1re journée des clubs français:

Mercredi

(20h45) Montpellier - FC Barcelone

Jeudi

(18H45) Szeged - Paris SG

Les grandes dates de la saison:

14 septembre-7 mars: phase de poules

27 mars-4 avril: barrages

24 avril-2 mai: quarts de finale

8-9 juin: Final Four, à Cologne