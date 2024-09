Ligue des champions: Dembélé, le retour des frustrations

L'attaquant français, Ousmane Dembélé, si précis la semaine dernière, est retombé mercredi dans ses travers en manquant à plusieurs occasions devant le but de Gérone lors de la première journée de Ligue des champions (1-0).

Lancé seul vers le but, l'ancien Barcelonais s'est emmêlé et s'est fait reprendre par un défenseur géronais alors qu'il avait la balle de l'ouverture du score pour les Parisiens au bout du pied juste avant l'heure de jeu (54e).

Une action qui a fait ressurgir les mauvais souvenirs d'imprécisions de Dembélé, lui qui a été si efficace la semaine dernière auteur d'un doublé avec le PSG samedi (3-1) et qui avait marqué avec les Bleus contre la Belgique (2-0) cinq jours avant.

Au bout de cette longue course, il a semblé moins lucide comme il peut l'être à la suite de ses dribbles, qui se terminent parfois dans le vide.

L'ex-Rennais s'est tout de même montré parfois redoutable sur son côté droit, davantage que Bradley Barcola, de nouveau très discret à gauche et sorti à l'heure de jeu par Luis Enrique.

Les actions les plus dangereuses sont bien venues du couloir de Dembélé, auteur d'une superbe frappe du gauche mais déviée par le gardien Paulo Gazzaniga sur sa barre (62e). Cinq minutes avant, il avait aussi tenté une frappe de loin au premier poteau mais bien captée par le portier (57e).

"Heureux de payer ma place"

Ousmane Dembele lors de la première journée de Ligue des champions au parc des Princes le 18 septembre 2024 AFP

En lien permanent avec Achraf Hakimi, avec qui il échange beaucoup sur le terrain, il n'a pas cessé de combiner et de tenter, sans être assez précis. Encore en fin de match, quand il était seul dans la surface et a tiré en première intention largement au dessus (86e).

"Quand je dribble un ou deux joueurs, je manque de fraîcheur sur les frappes et mon corps se lève un peu. C'est pour ça que je ne cadre pas souvent. Luis Enrique me dit toujours de cadrer, de prendre ma chance. Même si c'est contré, un coéquipier peut la toucher et marquer", avait analysé le Français au micro de TF1, affirmant le travailler beaucoup à l'entrainement.

La semaine dernière, son entraineur Luis Enrique avait de nouveau salué les qualités de son attaquant, qui a l'occasion de devenir la nouvelle star de l'attaque du PSG cette saison avec le départ de Kylian Mbappé s'il soigne ses statistiques: "En tant que supporter, si je dois aller voir un match où joue Ousmane Dembélé, je suis heureux de payer ma place", a déclaré samedi le technicien espagnol.

Auteur de 3 réalisations en 4 rencontres de Ligue 1 égalant déjà son nombre de buts inscrits la saison dernière avec le PSG, il n'a pas réussi mercredi à ouvrir son compteur en Ligue des champions, sorti frustré en toute fin de match.

Or, cette rencontre contre Gérone qui semble être l'une des moins relevée du groupe des Parisiens, était la bonne occasion pour Dembélé de continuer sur sa lancée ou pour Randal Kolo Muani de se débloquer.

Ousmane Dembele, ici en position de frappe, lors de la première journée de Ligue des champions au parc des Princes le 18 septembre 2024 AFP

Le Français, qui a remplacé Marco Asensio blessé, a aussi beaucoup raté mercredi soir, même s'il était tout prêt de marquer à la suite d'un super contrôle orienté (82e) mais son tir a été trop croisé.

Alors que les Parisiens avaient inscrits 16 buts en quatre matches jusque-là, ils ont été moins prolifiques pour leur début dans la campagne européenne. Il aura fallu une bourde du gardien en toute fin de match (90e) pour que le latéral Nuno Mendes donne l'avantage au PSG.