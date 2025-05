Ligue des champions: Donnarumma enfin décisif au PSG

Magistral lors des derniers matches de Ligue des champions, le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma a su hausser son niveau et combler ses lacunes pour sauver les siens à plusieurs reprises, avant la demi-finale retour mercredi face à Arsenal (21h00).

Pour écrire une grande page de son histoire et se hisser en finale le 31 mai pour une seconde fois, le PSG a besoin d'un immense gardien, de classe mondiale. Et c'est bien le cas depuis plusieurs semaines tant Paris est porté et sauvé par l'Italien de 26 ans, qui a retrouvé son meilleur niveau de l'Euro en 2021, où il a été nommé meilleur joueur de la compétition remportée par sa sélection.

Critiqué en 8e de finale aller pour avoir été battu sur la seule frappe des Reds, Donnarumma a ensuite livré une prestation remarquable au retour à Liverpool, où il a été décisif lors de la séance de tirs aux buts (1-0, 4 t.a.b. à 1). Puis le portier italien a été précieux en quart de finale retour à Birmingham face à Aston Villa (défaite 3-2) et lors de la demi-finale aller contre Arsenal (victoire 1-0).

Impérial à Londres, avec deux arrêts importants (45e, 56e), "Gigio" a pleinement rassuré ses coéquipiers et les supporters en étant au rendez-vous lors des matches clés, devenant clairement l'un des grands artisans du parcours des Parisiens en Ligue des champions cette saison, à rebours des années précédentes.

"Un des meilleurs gardiens du monde"

C'est ce que pensent également ses coéquipiers à l'image du milieu Vitinha, qui a estimé que son gardien méritait davantage la distinction de "MVP" (homme du match) que lui à Londres.

"Il prend et montre sa valeur dans le but, affiche son potentiel. Il faut toujours un grand gardien pour gagner et c'est ce qu'il fait", a abondé le capitaine Marquinhos.

Gianluigi Donnarumma, le gardien italien du PSG, s'impose dans les airs lors de la demi-finale aller de Ligue des champions contre Arsenal, le 29 avril 2025 à Londres AFP

Pour Achraf Hakimi, "c'est l'un des meilleurs gardiens du monde" qui "amène de la tranquillité" et "de la bonne humeur dans le vestiaire". "Nous avons une grande confiance en lui. Des gens ont douté de lui, mais nous l'avons toujours soutenu et il a répondu de la meilleure manière", a ajouté l'international marocain mardi devant la presse.

Relégué sur le banc contre le Bayern Munich en phase de ligue à cause d'un mauvais match face à Arsenal (défaite 2-0), il a ensuite haussé son niveau de jeu et affiché en C1 la sérénité qu'il avait déjà en Ligue 1.

Il s'est amélioré dans son jeu au pied mais a surtout progressé dans ses sorties aériennes et dans les pieds, en conservant ses qualités naturelles: ses réflexes sur sa ligne malgré sa haute taille (1,96 m).

"Il est calme, parfois même souriant et il dégage une sérénité communicative, tout en étant encore plus fort que son gabarit pourrait l'indiquer", a confié au journal Le Parisien l'ancien dirigeant du PSG Michel Denisot.

Prolongation?

Arrivé à l'été 2021 et en fin de contrat l'année prochaine, Donnarumma n'a toujours pas prolongé, malgré son souhait de rester à Paris.

"J'ai envie de rester et de prolonger parce qu'ici c'est ma maison", avait déclaré l'ex-portier de l'AC Milan fin janvier.

"Gigio" Donnarumma à l'entraînement aux côtés de ses équipiers Lee Kang-in (G) et Willian Pacho (C), le 6 mai 2025 à Poissy, à la veille du match retour contre Arsenal, en demi-finale de la Ligue des champions AFP

Son agent Enzo Raiola a aussi multiplié les sorties médiatiques comme dans L'Equipe le 15 mars. "On parle avec les dirigeants depuis l'été dernier autour d'un nouveau contrat, ce n'est pas une situation facile parce qu'il y a des paramètres que le PSG a un peu changés à cause du fair-play financier", a-t-il dit, ajoutant: "les discussions sont positives, même si nous n'avons pas encore d'accord".

A son sujet, Luis Enrique n'est jamais très bavard, ce qui nourrit encore le débat au sujet de sa prolongation. Même si les performances de Donnarumma parlent pour lui.