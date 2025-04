Ligue des champions : Face à Arsenal, Dumornay est très attendue

A seulement 21 ans, l'Haïtienne Melchie Dumornay explose cette saison au poste d'avant-centre de Lyon et se sait très attendue samedi à Londres (13H30) face à Arsenal, en demi-finale aller de la Ligue des Champions.

Potentielle Ballon d'or dans un futur plus ou moins proche, elle s'inscrit d'ores et déjà parmi les joueuses de l'histoire club rhodanien capables de renverser le cours d'un match. Comme l'ont fait par le passé Ada Hegerberg, Eugénie Le Sommer, reléguées désormais dans un rôle de remplaçantes, Lotta Schelin ou encore Katia Da Silva.

A l'heure d'aborder le sprint final de la saison, Dumornay, arrivée depuis Reims à l'OL à l'été 2023, affiche un bilan de 19 buts toutes compétitions confondues dont quatre en Ligue des Champions et huit passes décisives en 23 matches.

Au service de l'équipe

L'avant-centre de Lyon Melchie Dumornay, au Parc des Princes à Paris le 18 janvier 2025. AFP/Archives

"Ca me fait du bien d'aider l'équipe avec mes buts. Individuellement, j'ai des statistiques mais je dois mettre mes compétences au service du collectif, notamment sur les périodes décisives comme actuellement", assure la native de Mirebalais, ville du centre d'Haïti dont elle a dénoncé récemment la violence imposée par les gangs.

Ses prises de balle et son explosivité lui permettent de faire la différence dans les défenses adverses; avec cette faculté à décrocher pour participer à toute l'animation offensive.

"J'aime être un peu partout, organiser le jeu pour marquer ou faire marquer. Je me dis que tout ce qui se passe, je le dois à ce que je fais en ce moment. Mais mon premier job est de répondre présent pour l'équipe", dit celle qui se fait aussi appeler Corventina, un surnom hérité de son grand frère, Corvington.

Dans un championnat de France largement dominé par l'Olympique lyonnais -- malgré le récent nul concédé in extremis contre le Paris FC (2-2) --, la confrontation face à Arsenal représente une étape capitale dans l'ambition du club de reconquérir la Ligue des Champions.

Il y a un an, Lyon avait perdu en finale face à Barcelone (2-0).

Au milieu d'une ligne d'attaque également composée de Tabitha Chawinga et Kadidiatou Diani, Melchie Dumornay est consciente des attentes autour de sa performance personnelle.

"J'essaie de me préparer mentalement pour cette grande échéance. Cela ne va pas être facile mais je sais que mes qualités individuelles peuvent faire la différence avec l'équipe que nous avons", reconnaît l'attaquante, pour qui la clé du match "sera nous-mêmes".

Perfectionniste

"J'évolue aux côtés de joueuses extraordinaires qui me mettent dans les meilleures conditions et me permettent de progresser. Nous nous trouvons bien pour faire mal à l'adversaire. Nous sommes imprévisibles et cela peut faire la différence sur les grands matches", ajoute-t-elle.

"Maintenant, je suis très perfectionniste et je veux tout le temps faire mieux. Toutes les petites choses que je loupe me pousse à aller encore et encore vers l'avant", dit-elle encore.

"Face à Arsenal, il faudra développer notre jeu et les empêcher de développer le leur. Nous devrons être rigoureuses et surtout efficaces, leur faire mal quand nous aurons les occasions. C'est notre ADN, aller chercher les occasions et la victoire", analyse Melchie Dumornay.