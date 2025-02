Ligue des champions: Feyernoord fait chuter l'AC Milan à domicile

L'attaquant argentin de Feyenoord Julian Carranza marque le but qui qualifie son équipe pour les 8e de finale de la Ligue des champions, en barrage retour mardi contre l'AC Milan au stade de San Siro.

L'AC Milan, réduit à dix peu après le retour des vestiaires, a mordu la poussière à domicile face à Feyenoord qui s'est qualifié pour les 8ème de finale de la Ligue des champions en arrachant le nul (1-1) à San Siro, mardi.

Six jours après sa défaite en barrage aller aux Pays-Bas (1-0), le Milan avait pourtant idéalement débuté le match retour en ouvrant la marque après moins d'une minute de jeu.

Face à ses anciens coéquipiers qu'il a quittés en janvier, l'attaquant mexicain des Rossoneri Santiago Gimenez a ramené de la tête les deux équipes à égalité.

Le club lombard, dominateur, a manqué plusieurs occasions de prendre l'avantage, notamment lorsque Joao Felix a trop enlevé sa frappe à la 17ème minute ou lorsque le Portugais, prêté par Chelsea, a buté sur le gardien du club de Rotterdam et que Théo Hernandez a vu dans la foulée sa frappe percuter le montant du but néerlandais (23).

Faute de marquer, l'international français du Milan écopait en fin de première période d'un avertissement pour un mauvais geste sur Jabub Moder (44).

De retour des vestiaires, le latéral français, toujours aussi nerveux, a été exclu pour un second avertissement pour simulation après avoir tenté d'obtenir un pénalty (51).

Réduit à dix, le Milan a laissé le contrôle du ballon à Feyenoord qui a logiquement égalisé grâce à Julian Carranza qui a fusillé de la tête à bout portant Mike Maignan (73).

"Déçus et en colère"

Malgré les entrées en jeu de Tammy Abraham et de Samuel Chukwueze en fin de match, l'équipe de Sergio Conceiçao n'a pas réussi à reprendre l'ascendant.

"On a été pendant longtemps la seule équipe sur le terrain, mais a décision de l'arbitre a changé le match", a regretté l'ancien capitaine de Manchester City, Kyle Walker, l'une des cinq recrues du mercato hivernal.

Deux ans après avoir atteint le dernier carré de la C1, le Milan, septuple vainqueur de l'épreuve, s'arrête avant même les 8e de finale et sa saison 2024-25 est catastrophique: malgré son sacre en Supercoupe d'Italie début janvier, le club lombard qui a changé d'entraîneur fin décembre en licenciant Paulo Fonseca, est relégué à la 7e place de son championnat à quinze points du leader, Naples.

"Nous sommes déçus, nous sommes en colère, on a manqué de maturité quand tu mènes 1 à 0, tu n'arrêtes pas de jouer. Il va falloir réagir en championnat et rebondir", a analysé Zlatan Ibrahimovic, le conseiller spécial du président et propriétaire du Milan.

Surprise de cette édition 2024-25 de la Ligue des champions, Feyenoord défiera au prochain tour l'Inter Milan ou Arsenal.