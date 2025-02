Ligue des champions: Impitoyable avec Brest, le Paris SG fonce vers les huitièmes

Avec pas mal de réussite défensive et un froid réalisme offensif, le Paris SG a pris une énorme option sur la qualification en huitième de finale de la Ligue des champions en gagnant (3-0) contre Brest, mardi, en barrage aller.

Dix jours après avoir corrigé les Finistériens à Francis-le-Blé (5-2) en championnat, le club de la capitale a remis ça au Roudourou, à Guingamp, avec la même impression que Brest était par instants si près, mais souvent si loin de son adversaire.

Le football à très haut niveau se joue sur des détails et Brest reverra certainement le contre de Ludovic Ajorque sur un dégagement de Gianluigi Donnarumma (12e) de peu à côté, ou le retour en catastrophe d'Achraf Hakimi, qui a touché l'extérieur du poteau en déviant un centre de Mahdi Camara (39e).

Le capitaine parisien Marquinhos à la lutte avec l'attaquant sénégalais de Brest Abdallah Sima lors du barrage aller d'accession aux huitièmes de finale de la Ligue des champions le 11 février 2025 à Guingamp AFP/Archives

Il y a eu aussi les trois belles occasions d'Abdallah Sima, avec un retour salvateur de Pacho (34e), le poteau qui a sauvé le PSG sur une tête (35e) et sa frappe à quelques mètres du but déviée hors du cadre on ne sait par qui (48e).

Ce Paris SG-là ne laisse rien au hasard, lui.

Certes, l'ouverture du score de Vitinha sur pénalty (0-1, 21e) est venue d'une main involontaire de Pierre Lees-Melou, mais les hommes de Luis Enrique avaient déjà tellement laminé leur adversaire jusque-là que la question était quand et pas s'ils allaient marquer.

D'autant plus quand on a une arme du calibre d'Ousmane Dembélé qui a ajouté deux buts de plus à sa collection qui s'enrichit match après match.

Maîtrise totale

C'est déjà sur sa frappe que le pénalty avait été accordé et son but juste avant la pause, où il se joue facilement de Massadio Haïdara pour frapper au premier poteau (0-2, 45e), a fait très mal au moral des Bretons.

Les Parisiens Désiré Doué (à gauche) et Bradley Barcola lors de la victoire du Paris SG contre Brest 3-0 en barrage aller d'accession aux huitièmes de finale de la Ligue des champions le 11 février 2025 à Guingamp AFP/Archives

Son second but a été plein de détermination pour arracher un contre favorable et finir en puissance (0-3, 66e).

Certes, il a eu aussi un peu de déchet: une volée délicate envoyée largement au-dessus (29e), un but qui semblait tout fait où il a raté inexplicablement le cadre (58e), un frappe déviée in extremis alors qu'il avait mis le gardien brestois Marco Bizot sur les fesses avec un crochet (75e).

Bradley Barcola a aussi eu des ratés, avec une frappe enroulée trop enlevée (30e), une reprise qui a raté le cadre après un débordement de Désiré Doué (38e), ou un face-à-face perdu contre Bizot (62e).

Les Brestois Kenny Lala (à droite) et Pierre Lees-Melou (caché) à la lutte avec Ousmane Dembélé en barrage aller de la Ligue des champions le 11 février 2025. Les Bretons ont encore un match retour à jouer dans huit jours à Paris mais leur défaite 3-0 a probablement mis fin à leur belle épopée AFP/Archives

Mais l'impression de maîtrise totale, le danger permanent qu'il fait peser sur l'adversaire, le sérieux dans les replis défensifs et le travail sans ballon, même à 3-0, place ce PSG parmi les meilleures équipes d'Europe à l'heure actuelle.

Il y aura évidemment un match retour dans huit jours au Parc, mais qui ne devrait être qu'une formalité, avant un huitième de finale qui sera un énorme choc contre Liverpool ou Barcelone.

Pour Brest, le retour marquera très vraisemblablement la fin d'une épopée aussi rafraîchissante et emballante - au moins jusqu'à la défaite 2-0 contre le Shakhtar Donetsk - qu'inattendue, dont il faudra garder le positif.