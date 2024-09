Ligue des champions: la Juventus impressionne pour son grand retour européen

La Juventus Turin n'a pas manqué son retour sur la scène européenne: le club le plus titré du football italien a dominé le PSV Eindhoven 3 à 1 (mi-temps: 2-0) en ouverture de la Ligue des champions nouvelle formule, mardi .

L'attente a duré seize mois pour les tifosi de la Juve, privés de compétitions européennes la saison dernière après que leur club a été sanctionné pour non-respect du fair-play financier et un retentissant scandale comptable.

Mais il ne leur a fallu patienter qu'une vingtaine de minutes pour célébrer leur équipe qui, à l'exception d'un premier quart d'heure très timoré, les a gâtés et a fait honneur à son palmarès.

A l'image du premier but (21e), une superbe frappe enroulée en pleine lucarne du prodige turc Kenan Yildiz qui disputait à 19 ans son premier match en C1, la Juve revigorée par Thiago Motta, arrivé cet été en provenance de Bologne, n'a pas froid aux yeux et peut viser haut, en Europe, comme en Serie A.

L'attaquant de la Juventus Turin Kenan Yildiz après l'ouverture du score contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions le 17 septembre 2024 à Turin AFP

Elle aurait pu alourdir le score trois minutes plus tard, sur un débordement de Teun Koopmeiners, dont le centre a trouvé Weston McKennie, mais sa reprise a été stoppée du pied par le portier néerlandais Joel Drommel.

Premier but encaissé cette saison

McKennie, préféré à Khéphren Thuram, n'a guère eu le temps gamberger. Trois minutes après cette occasion, le milieu américain a doublé la mise en profitant d'une formidable inspiration de Nico Gonzalez qui a lobé son défenseur pour s’infiltrer dans la surface de réparation (27e).

A la 34e minute, Dusan Vlahovic, discret jusque-là, a profité à son tour de la domination de son équipe, mais le Serbe, seul dans l'axe, a été repris in extremis par Matteo Dams.

L'attaquant de la Juventus Turin Nicolas Gonzalez inscrit le troisième but de son équipe face au PSV Eindhoven en Ligue des champions le 17 septembre 2024 à Turin AFP

Après la pause, les Bianconeri, qui ont enchaîné samedi un second nul (0-0), synonyme de 4e place en championnat à deux longueurs de l'inattendue Udinese, ont repris leur nette domination.

Il ne leur a fallu que sept minutes pour ajouter un troisième but grâce à Nico Gonzalez (52e), oublié par une défense néerlandaise aux abois et idéalement lancé par Vlahovic.

Fort de cette confortable avance, Motta a pu faire tourner son effectif, avec notamment l'entrée de Thuram, pour ses débuts en Ligue des champions, et la sortie sous les applaudissements nourris de l'Allianz Stadium de Yildiz, symbole d'une Juve rajeunie et ambitieuse.

Dans le temps additionnel, le sursaut néerlandais observé dans le dernier quart d'heure s'est matérialisé par un but d'Ismael Saibari (90+3e), le premier encaissé cette saison par la "Vieille Dame".

Un but qui a fortement déplu à Motta: "Le résultat est intéressant et on peut être satisfait, mais on a bien joué par moments, pas pendant tout le match. Il faudra hausser notre niveau de jeu et le garder pendant 90 minutes", a-t-il analysé.