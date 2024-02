Ligue des Champions : l'ASEC Mimosas refleurit à Abidjan

Déjà qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, l'ASEC Mimosas s'est assurée la première place de son groupe dès la cinquième et avant-dernière journée de la phase de poules. La récompense d'un parcours régulier pour le club historique d'Abidjan, qui poursuit son œuvre formatrice.

Par TV5MONDE

Image PA Images / Icon Sport

4 minutes de lecture