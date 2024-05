Ligue des Champions : le PSG sans flamme, le Borussia Dortmund en finale

Comme un bateau ivre le PSG s'est échoué, hier soir en ½ finale de la Ligue des champions, 0-1 contre le Borussia Dortmund.

Alors que ce mercredi 8 mai, la flamme olympique arrive, à bord du 3 mâts le Belem, au Vieux Port de Marseille, les supporters parisiens regarderont les images à la télévision en se disant que les Phocéens sont à jamais les premiers : les premiers à avoir remporté la Ligue des champions en 1993, les premiers à recevoir la flamme olympique.

Battu au match aller en Allemagne (0-1), Paris avait son destin en main, mardi soir au Parc des Princes, pour se qualifier en finale de la Ligue des Champions.

Depuis 2011 et son arrivée au PSG, le Qatar court après l'histoire, une première victoire en C1. Les années se suivent et les déceptions successives se posent comme un fardeau sur les épaules des joueurs.

Mardi à une marche de la finale, le PSG est passé à côté de son sujet. Et que l'on soit ou non supporter du club parisien, tout le monde se pose cette question : comment est-ce possible ?

Le PSG sans inspiration

Le Parc des Princes était en feu, chaud bouillant, une ambiance des grands soirs. La bande à Mbappé ne pouvait que renverser la table. Comment pouvait-il en être autrement à la lecture de cette statistique ? Lors de leurs 38 derniers matchs en Ligue des champions à domicile, les Parisiens n'étaient restés stériles devant le but qu'à 2 reprises.

Un seul but de retard à rattraper, une finale à Wembley en ligne de mire, les Parisiens, pensait-on, allait emballer la rencontre. Passées les 10 premières minutes, Kylian Mbappé était l'ombre de lui-même, Fabian Ruiz maladroit, Warren Zaïre-Emery sans souffle, les Parisiens n'ont jamais été dans le rythme d'une demi-finale de Ligue des champions.

Le Borussia Dortmund : une défense de fer

Face à un mur jaune, dressé comme un seul homme, les joueurs du Borussia Dortmund contrôlent le PSG. En contre, Karim Adeyemi à la 35ème minutes est même tout prêt d'ouvrir le score, mais la main ferme de Gianluigi Donnammura, le gardien parisien, écarte le danger. Après 45 minutes, les Parisiens entrent aux vestiaires la tête basse mais encore en vie.

A la 47ème minutes, le milieu de terrain du PSG, Zaïre-Emery est tout prêt d'allumer le feu, mais le ballon touche le poteau. Dans les mauvais soirs, le football est une dramaturgie entre "espoir et désespoir". Trois minutes plus tard, sur un corner anodin, c'est le "vieux" Mats Hummels, esseulé, dans la défense Parisienne, qui place une tête juste et décisive (50e).

Six poteaux en 2 matchs, le PSG manque de réalisme

Lorsque les cœurs n'y sont pas, la chance est en fuite. Sur les écrans s'affichent le score 0-1 pour le Borussia Dortmund. Les sorties de Fabian Ruiz et Gonzalo Ramos et les entrées de Lee Gang-In et de Bradley Barcola donnent un peu de vitesse au jeu parisien. Le Parc des Princes se prend à espérer à une fin improbable, un retour de flamme de son équipe. Par trois fois, les joueurs de Luis Enrique touchent les montants : Nuno Mendes (61e), Kylian Mbappé (87e) et Vitinha (88e).

Au coup de sifflet final, le Borussia Dortmund laisse éclater sa joie avec ses supporters. Le club allemand se qualifie pour la 3ème finale de C1 de son histoire (1996-1997 victoire 3-1 contre la Juventus Turin et 2012-2013, défaite contre le Bayern Munich 1-2).

En conférence de presse, le coach du PSG a félicité les allemands tout en signalant que ses joueurs ont manqué de réalisme et de réussite : « On a eu 6 poteaux sur les deux matchs, 31 tirs, mais aucun but. C’est presque impossible à croire. (...) c’est le haut niveau, on l’accepte et on va essayer de se relever pour préparer la prochaine ».



Officiellement, le PSG, cette saison, n'avait pas pour ambition de gagner la Ligue des champions mais de préparer l'avenir. Un avenir qui s'écrira, probablement, sans sa star, Kylian Mbappé, appelé à quitter le club en fin de saison. Le capitaine de l'équipe de France n'aura pas brillé durant toute cette campagne européenne. Lui et ses coéquipiers se tournent désormais vers la Coupe de France (finale contre Lyon le 25 mai à Lille).

Lot de consolation également, Paris sera ville Olympique dans plusieurs semaines. En attendant, le football français se tourne vers le feu sacré des Marseillais en coupe d'Europe. Les phocéens joueront, jeudi à l'Atalanta Bergame, la ½ finale retour de la Ligue Europa (à l'aller 1-1).