Ligue des champions: le PSG, sans réussite, puni par Liverpool

Dominant dans les grandes largeurs l'impressionnante armada de Liverpool, Paris, sans réussite offensivement, a été puni en fin de match par les Reds (1-0) mercredi au Parc des Princes en huitième de finale aller de Ligue des champions.

La tâche s'annonce donc très ardue mardi prochain à Anfield pour le retour. Pour décrocher sa place en quarts, Paris devra autant harceler son adversaire et être autant au niveau qu'il l'a été mercredi soir au Parc des Princes, où le ballon n'a guère quitté les pieds des joueurs de Luis Enrique.

Mais, cette fois, avec l'efficacité qui lui a manquée.

Les statistiques sont rageantes pour les Parisiens: 27 tirs à deux. Sur leur deuxième occasion du match, les Reds les ont punis en toute fin de match (1-0, 87e) à l'issue d'une contre-attaque lancée par le gardien Alisson et conclue par l'entrant Harvey Elliott qui a marqué sur son premier ballon.

Et sur ce deuxième tir des Reds, le portier parisien Gianluigi Donnarumma, qui a eu peu de chose à faire le reste du temps, ne s'est pas assez déployé malgré sa grande taille pour le sortir. Il ne dévie pas suffisamment le ballon. La différence avec Allison a été frappante.

"S'il y avait eu match nul, on aurait déjà été chanceux, ils ont été meilleurs que nous, sur la première période ils ont eu beaucoup d'occasions", a estimé le coach des Reds, Arne Slot.

Les coéquipiers de Marquinhos ont confirmé leur forme du moment mais sans réussite et sans concrétiser leur domination, rappelant des matches du début de saison quand ils n'étaient pas efficaces offensivement, comme face à l'Atlético en novembre (défaite 2-1).

Les Reds, ultra-dominateurs en Premier League et sur la scène européenne en finissant en tête de la phase de groupes, ont été muselés mais grandement aidés par la prestation d'Alisson dans les buts. C'est lui qui a repoussé une frappe de Désiré Doué, entré après l'heure de jeu, et une autre d'Ousmane Dembélé (80e).

On a très peu vu en revanche les autres, que ce soit les milieux ou les ailiers et notamment Luis Diaz et la star, Mohamed Salah (30 buts cette saison).

Cela a été dû en grande partie au latéral gauche Nuno Mendes, cadenassant parfaitement l'Egyptien -- transparent --, et se battant comme un mort de faim sur chaque duel.

Résultat "injuste"

La première période a été le meilleur exemple de cette non-réussite. Paris a dominé de la tête et des épaules cette mi-temps, dans tous les compartiments du jeu et avec la possession encore une fois (68%), en duels gagnés, en nombre de tirs (12 contre 1), en occasions (7 contre 1).

C'est simple, c'est la première fois cette saison que les Reds n'ont tenté qu'un seul tir en une mi-temps et qu'ils en ont subi autant (12). Paris les a malmenés comme jamais ils l'ont été cette saison.

Mais malheureusement pour le PSG, le but d'une frappe enroulée du gauche de Khvicha Kvaratskhelia a été refusé pour un bout de pied hors-jeu (20e).

Dans la foulée, l'arbitre n'a pas sifflé sur Ibrahima Konaté, qui a remporté son duel épaule contre épaule avec Bradley Barcola à l'entrée de la surface (25e) et l'arbitrage vidéo a conclu qu'il n'y avait pas faute.

Devant, "Kvara" a tout tenté. Luis Enrique a une nouvelle fois créé la surprise en alignant le Géorgien à la place de Désiré Doué. En plus de son but refusé, il a été dangereux sur une frappe puissante mais Alisson l'a écœuré en se couchant bien sur sa droite (29e), puis en repoussant d'un arrêt réflexe un autre tir de "Kvara" (37e), puis un coup franc (54e).

Le gardien brésilien a sauvé les siens, coup sur coup, en sortant parfaitement sur Dembélé (30e), qui avait réalisé un festival sur le côté droit un quart d'heure plus tôt, mal conclu par Joao Neves (16e).

"On a été très supérieurs à Liverpool dans le jeu, dans le nombre d'occasions créées, on a réussi à affronter une des meilleures équipes d'Europe, on a fait un match complet, en prenant des risques, on aurait clairement mérité un autre résultat, il est injuste", a déclaré Luis Enrique, disant que Paris n'aura rien à perdre à Anfield.

Pour que Paris aille à Munich en finale de Ligue des champions le 31 mai, il faudra réaliser le même match, avec la réussite qui lui collait à la peau jusqu'à mercredi soir.