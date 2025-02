Ligue des champions: le PSG se frotte à Liverpool, Lille à Dortmund en huitièmes

Avec Liverpool, le Paris SG a pêché le plus gros poisson vendredi lors du tirage au sort à Nyon des huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui verront aussi Lille opposé à Dortmund et le Real Madrid de Mbappé à l'Atlético Madrid.

Les deux clubs français n'auront pas la tâche facile. Le PSG le savait d'avance puisque sortant des barrages, il ne pouvait tomber que contre Liverpool ou le FC Barcelone, finalement placé contre le Benfica Lisbonne.

Dans une forme étincelante depuis décembre, le PSG va subir le plus intense des tests contre l'équipe entraînée par Arne Slot, qui a fini en tête de la phase de ligue et occupe le trône de la Premier league. Il recevra les Reds au Parc des Princes le 4 ou 5 mars avant d'aller à Anfield le 11 ou 12 mars.

"Oui j'ai une préférence... je préfèrerais que ce soit le Barça ou Liverpool", s'était amusé le coach parisien Luis Enrique après la démonstration contre Brest mercredi (7-0) en barrage retour. Une manière de botter en touche mais aussi de signifier que les deux possibilités étaient dangereuses.

Ousmane Dembélé, le buteur du PSG, au cours sdu match de L1 contre Toulouse le 15 février 2025 au Stadium AFP/Archives

"Nous avons pris le chemin long et difficile mais ça nous a rendus meilleurs et préparés pour la suite de la compétition", avait prévenu l'Espagnol, qui a longtemps eu peur d'une élimination dès le premier tour.

Il évite de rejouer contre son ancienne équipe, le FC Barcelone, après le quart de finale très serré de la saison dernière (qualification de Paris).

La dernière confrontation du PSG avec Liverpool remonte à l'automne 2018, avec une victoire de chaque côté en phase de groupes de la C1. Mais c'était une autre ère, celle de Neymar et Kylian Mbappé.

- Derby madrilène -

L'autre club français, Lille, a également tiré un adversaire difficile. Les Nordistes, héroïques lors de la phase de ligue où ils ont fini à la 7e place offrant une place directe en huitièmes, auraient pu affronter Bruges mais c'est Dortmund qui est sorti de la boule brandie par l'ancien Munichois Giovane Elber.

Le Borussia, finaliste de la dernière édition de la prestigieuse compétition européenne, connaît néanmoins une saison compliquée avec une médiocre 11e place en Bundesliga, mais sa phase de ligue en C1 a été plus probante (10e avec 5 victoires et 3 défaites). Il faudra aux Lillois obtenir au Signal Iduna Park, face au "mur jaune" des ultras, un résultat qui ne compromette pas ses chances pour le retour une semaine plus tard.

L'Egyptien Mohamed Salah (R), le buteur de Liverpool, au cours du match de Premier League contre Aston Villa le 19 février 2025 à Birmingham AFP

Le PSG et Lille ne pourront pas se rencontrer en quarts de finale en cas de qualification, comme cela aurait pu être le cas, puisqu'ils ont été placés dans un tableau différent vendredi. Le club de la capitale, s'il passe le terrible obtacle liverpuldien, affronterait Bruges ou Aston Villa, un quart de finale abordable. Ce ne serait pas le cas pour Lille, qui jouerait contre Barcelone ou le Benfica Lisbonne.

Le tirage au sort a ménagé d'autres belles affiches. Le Real Madrid, porté par un triplé de Kylian Mbappé au barrage retour contre Manchester City mercredi, retrouve son frère ennemi, l'Atlético Madrid. Les deux équipes n'ont pu se départager récemment en Liga.

Les huitièmes de finale offriront un autre choc national entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen, sans favori clair puisque là aussi, les deux équipes ont fait match nul il y a peu en Bundesliga.

Antoine Griezmann, de l'Atlético, et Aurélien Tchouaméni, du Real, lors du derby entre les géants madrilènes en Liga le 8 février 2025 à Santiago Bernabeu AFP/Archives

Enfin Arsenal sera favori contre le PSV Eindhoven, de même que l'Inter Milan contre le Feyenoord Rotterdam. Les Nerazurri tenteront de faire mieux que leur rival de l'AC Milan, surpris par le club néerlandais lors des barrages.