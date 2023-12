Ligue des champions: Lens vise la Ligue Europa, Manchester United en grand danger

Eliminé de la course aux huitièmes de finale de la Ligue des champions, Lens accueille mardi Séville, privé de ses supporters, avec la Ligue Europa dans le viseur alors que Manchester United est dans une très mauvaise posture avant d'affronter le Bayern Munich.

Groupe A: Manchester United retient son souffle

En grande difficulté sur la scène domestique et continentale, Manchester United joue son avenir en Ligue des champions face au Bayern Munich. Le triple vainqueur de l'épreuve, bon dernier du groupe A avec un seul succès, n'est plus que l'ombre de lui-même et va devoir réaliser un véritable exploit à domicile pour se frayer un chemin en 8e de finale. Certes, le Bayern est déjà qualifié et assuré de la première place. Il a en outre concédé samedi une humiliante défaite en Bundesliga à Francfort (5-1). Mais les Red Devils sont encore plus mal en point et se sont inclinés lourdement à Old Trafford contre Bournemouth en Premier League (3-0). Pour se qualifier, ils devront donc croire au miracle: s'imposer face à une équipe invaincue en phase de groupes depuis six ans et espérer dans le même temps un nul entre Copenhague et Galatasaray.

Les joueurs de Manchester United à l'entraînement au complexe sportif de Carrington, le 11 décembre 2023, veille du match contre le Bayern Munich AFP

(21h00) Manchester United (ENG) - Bayern Munich (GER)

(21h00) Copenhague (DEN) - Galatasaray (TUR)

Groupe B: Objectif Ligue Europa pour Lens

Tout est joué dans ce groupe où Arsenal et le PSV Eindhoven ont leurs tickets pour le prochain tour. Reste une inconnue concernant le billet pour la Ligue Europa que se disputeront Lens et Séville à Bollaert. Avec trois points d'avance sur des Espagnols qui traînent dans les bas-fonds de la Liga (16e) et dont les supporters ont interdiction de rallier le nord de la France mardi, les Lensois (3e) possèdent toutes les cartes en main pour passer. Reste à savoir comment ils auront digéré la monumentale claque reçue à Arsenal (6-0). Même s'ils n'ont plus perdu en Championnat depuis le 16 septembre, les Sang et Or semblent tout de même avoir eu du mal à encaisser ce terrible revers puisqu'ils ont péniblement battu Lyon en Ligue 1 (3-2) avant d'être tenus en échec à Montpellier (0-0).

Ligue des champions Ligue des champions: Lens vs Séville, le 12 décembre 2023 AFP/Archives

(18h45) Lens (FRA) - Séville (ESP)

(18h45) PSV Eindhoven (NED) - Arsenal (ENG)

Groupe C: Naples en ballottage favorable

Le Napoli a sans doute dit adieu à ses chances de conserver son titre de champion d'Italie en perdant à Turin contre la Juventus (1-0), vendredi. Distancée en Serie A (6e), la formation de Walter Mazzarri, dauphin d'un Real Madrid souverain et qualifié dans le groupe C avant d'aller à Berlin, compte se consoler avec la Ligue des champions où ses trois longueurs d'avance sur Braga, son prochain adversaire au stade Diego-Maradona, devraient, sauf surprise, lui permettre de poursuivre sa route.

(21h00) Naples (ITA) - Braga (POR)

(21h00) Union Berlin (GER) - Real Madrid

Groupe D: Première place en jeu

Les joueurs de l'Inter à l'entraînement autour de leur coach Simone Inzaghi à Milan le 11 décembre 2023 à la veille d'affronter la Real Sociedad AFP

Le suspense est inexistant dans une poule dominée largement par la Real Sociedad et l'Inter Milan. L'unique enjeu de la dernière journée réside dans l'identité du vainqueur du groupe qui sera actée à l'issue du duel à San Siro entre deux équipes à égalité. L'Inter, finaliste de la dernière édition et en tête de la Serie A, partira légèrement favori devant son public mais attention aux Espagnols qui viennent de battre Villarreal en Liga (3-0).

(21h00) Inter Milan (ITA) - Real Sociedad (ESP)

(21h00) Salzbourg (AUT) - Benfica Lisbonne (POR)