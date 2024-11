Ligue des champions: Lille accroche la Juventus (1-1)

Après deux exploits face au Real Madrid et chez l'Atlético, Lille doit cette fois se contenter d'un match nul obtenu face à la Juventus (1-1) en Ligue des champions mardi soir au Stade Pierre-Mauroy.

Le Losc a mené à la mi-temps, avant d'être rejoint au score en deuxième période par les Turinois, bien plus entreprenants et en maîtrise du match. Les Lillois doivent donc se satisfaire de ce point qui les maintient dans une dynamique positive et surtout une bonne position au classement de la phase de ligue.

Avec sept points en quatre matches, ils sont encore bien placés (douzièmes) pour finir au moins entre la neuvième et la 24e places, synonymes de barrages en deux rencontres pour rejoindre les huitièmes de finale. La Juve (dixième) est dans pareille situation avec le même nombre de points.

Lille ne pouvait sans doute pas espérer mieux au regard de cette rencontre où il a trop souvent été sur un fil face au club italien, mieux en place et globalement dominateur.

Même lors du premier acte, les joueurs de Thiago Motta ont eu la main sur le match, tant au niveau de la possession du ballon (60%) que du nombre d'occasions. Ils ont d'ailleurs marqué deux fois (24e, 41e) mais ces buts ont été refusés pour hors-jeu.

En face, les Lillois ont ouvert le score grâce à un éclair de génie d'Edon Zhegrova, qui a d'abord fait danser Juan Cabal dans sa propre moitié de terrain avant de donner une passe en profondeur lumineuse pour Jonathan David, qui a conclu d'une frappe croisée précise (27e).

Qui d'autre que le buteur canadien pour lancer les siens? Il est dans une forme éblouissante depuis le début de la saison, et a déjà inscrit six but depuis le début de cette campagne européenne, en comptant ceux marqués lors du tour préliminaire et du barrage d'accession.

C'était déjà lui qui avait donné la victoire mémorable face au Real (1-0) il y a un mois, et qui avait inscrit un doublé contre l'Atlético (3-1).

David, Zhegrova et Chevalier encore dans la lumière

Edon Zhegrova très en vue avec le Losc contre la Juventus à Villeneuve-d'Ascq, le 5 novembre 2024 AFP

Mais cet avantage d'un but n'a pas tenu la durée de cette rencontre, sans surprise au vu de la réaction turinoise. Dès le début du second acte, le club italien a poussé et il a fallu une grande performance de Lucas Chevalier pour contenir ses assauts.

Décisif sur la scène européenne depuis le début de la saison, le jeune portier (22 ans) a tout fait pour maintenir le score à l'avantage de son équipe, par des sorties bien senties (32e), une envolée sublime pour détourner une reprise de Dusan Vlahovic (34e), ou encore une triple intervention salvatrice (54e).

Mais il n'a rien pu faire quand le buteur serbe l'a pris à contre-pied d'un pénalty idéalement tiré (60e), après une faute inhabituellement naïve du capitaine Benjamin André devant Francisco Conceiçao (58e).

Le gardien lillois Lucas Chevalier s'impose devant les attaquants de la Juve à Villeneuve-d'Ascq, le 5 novembre 2024 AFP

Quelques minutes plus tôt, Bruno Genesio, voyant le danger poindre, avait pourtant opéré un changement défensif en lançant le milieu défensif Ngal'ayel Mukau à la place de l'offensif Angel Gomes (55e).

Après avoir égalisé, la Juve a semblé ce contenter de ce résultat, desserrant son étreinte, et le Losc a eu deux dernières occasions par l'omniprésent Edon Zhegrova (78e, 83e). Sans pour autant faire basculer ce match en sa faveur.

Une fois de plus, Lille n'a pas plié face à un grand d'Europe, vainqueur de la plus prestigieuse et lucrative compétition européenne entre clubs à deux reprises, mais il doit cette fois partager les points.