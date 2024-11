Ligue des champions: Lille à Bologne pour voir les barrages

Après ses exploits face à des grands d'Europe, Lille peut quasiment assurer sa qualification pour les barrages d'accession aux huitièmes de finale de la Ligue des champions en cas de victoire à Bologne, formation plus modeste, mercredi (21h00).

Fort contre les forts... et les plus faibles? Pour la première fois de sa campagne européenne, le Losc affronte une équipe a priori moins bonne, huitième du championnat italien, inconstante, qui a perdu de sa superbe par rapport à sa magnifique saison dernière.

C'est bien pire en Ligue des champions: le club d'Émilie-Romagne (31e sur 36) n'a toujours pas marqué, n'obtenant qu'un point contre le Shakhtar Donetsk (0-0) avant d'enchaîner trois défaites, à Liverpool (2-0), Birmingham contre Aston Villa (2-0) puis la dernière en date face à un autre club français, Monaco (1-0).

Alors le Losc, 14e de la phase de ligue avec 7 points, se doit de confirmer son statut né de ses prouesses face à des ténors européens: le Real (1-0), l'Atlético de Madrid (3-1) dans la capitale espagnole et la Juve (1-1).

"Je ne pense pas que ce sera plus facile, prévient Lucas Chevalier. Avec ce genre de performances en Ligue des champions, contre ces trois cadors... Ce sera peut-être une position un peu différente qu'on aura au début du match".

Celle du favori et non plus du Petit Poucet, en l'occurrence. Bologne n'a plus le choix, il lui faut gagner cette rencontre pour espérer rallier les barrages d'accession aux huitièmes de finale, avant d'affronter de nouvelles formations redoutables - Benfica, Dortmund et le Sporting.

À l'inverse, les Dogues ne sont plus très loin de garantir leur place parmi les 24 meilleurs clubs de la première phase, synonyme de qualification pour ces seizièmes de finale, avant, peut-être, de monter encore au classement pour rejoindre les huit mieux classés, qui passeront directement en huitièmes.

"Match très compliqué"

Selon le statisticien Opta, une équipe possède 69% de chances de se qualifier pour les barrages avec neuf points, 99% avec dix.

"C'est de nouveau une étape supplémentaire vers la qualif'", confirme l'entraîneur Bruno Genesio. "Ce sera un match très difficile, on connaît les équipes italiennes: elles sont très souvent bien organisées, on sait qu'il y a beaucoup de marquage individuel. Cela va être un match intense, engagé".

Lille est dans une très bonne dynamique, dans la foulée d'un mois d'octobre quasi divin, qu'il a entretenue dimanche en dominant Rennes (1-0) sans forcer, juste avant de voir Bologne sombrer à Rome face à la Lazio (3-0).

Pour autant, les Nordistes se montrent méfiants. "Je sens le match très compliqué", souffle Lucas Chevalier. "Le contexte ne va pas être facile, avec une équipe qui n'a pas encore gagné dans la compétition, une tactique d'un pour un, à l'italienne. On sait qu'en cas de victoire, ce serait pratiquement fait (la qualification, NDLR)".

Parmi les points positifs côté lillois, outre son bel élan, il a enregistré le retour de plusieurs joueurs importants comme Hakon Haraldsson et Thomas Meunier. Forcément, Bruno Genesio s'en réjouit: "On est en confiance et on a le retour de beaucoup de joueurs qui vont pouvoir amener de la fraîcheur lorsqu'on enchaîne les matches de très haut niveau tous les trois jours, donc ça va me permettre d'avoir une équipe très compétitive avec peut-être quelques changements au coup d'envoi".

L'attaquant belge du Losc Matias Fernandez-Pardo lors du match de Ligue 1 contre l'OGC Nice, à Nice, le 10 novembre 2024 AFP

De quoi l'emporter, et ainsi poursuivre une tradition du club nordiste, qui a écrit certaines des plus belles lignes de son histoire européenne en Italie, dont la dernière, en majuscule, contre l'AC Milan (3-0), en 2020, l'année de son titre en Ligue 1.