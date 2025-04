Ligue des champions: l'Inter tremble mais brise le rêve du Bayern Munich

L'Inter Milan, vainqueur 2 à 1 à l'aller, a tremblé face au Bayern Munich mercredi avant de rallier, grâce à un nul (2-2), les demi-finales de la Ligue des champions où il affrontera le FC Barcelone.

L'espoir pour le Bayern n'aura réellement duré qu'une poignée de minutes: trois à l'aller à Munich entre l'égalisation de Thomas Müller (85) et le second but de l'Inter (88); six ce mercredi soir à San Siro entre l'ouverture du score par Harry Kane (52), source d'espoir, et la réponse de Lautaro Martinez (58).

Deux ans après sa finale perdue contre Manchester City (1-0), l'Inter retrouve le dernier carré de la compétition-reine du football européen.

Et son rêve de triplé Serie A-Coupe d'Italie-C1, comme en 2010, année de son dernier sacre européen, reste bien vivant.

Il a fallu pour cela aux Nerazzurri briser un autre rêve, celui du Bayern qui espérait participer à la "Finale dahoam" (finale à la maison en bavarois) programmée dans son Allianz Arena le 31 mai.

Obligés de marquer, les Bavarois ne se sont pas ménagés et ont débuté la rencontre pied au plancher, avec une première occasion dès la 3e minute par l'international français Michael Olise, détournée par Benjamin Pavard.

Malgré des tentatives nombreuses mais souvent désordonnées, les joueurs de Vincent Kompany n'ont pas fait mouche dans une première période perturbée par des fortes rafales de vent.

Sous la pluie, après la pause, ce duel entre leaders de leur championnat respectif a pris une toute autre allure.

Onzième but de Kane

Harry Kane célèbre son but pour le Bayern Munich lors du quart de finale de Ligue des champions contre l'Inter Milan (2-2) à San Siro le 16 avril 2025 AFP

Alors que l'Inter n'avait concédé que trois buts en douze rencontres de C1 jusque-là, les Nerazzurri ont cédé deux fois.

D'abord devant l'inévitable Harry Kane (52): le capitaine des "Three Lions" a profité du marquage trop lâche de Federico Dimarco pour surprendre Yann Sommer avec son onzième but dans la compétition cette saison.

Les deux équipes sont alors dos à dos, mais Lautaro Martinez a égalisé en deux temps (58) sur corner, une égalisation qui a redonné l'avantage aux champions d'Italie en titre au bilan des deux confrontations.

Trois minutes plus tard, San Siro et ses 71.000 spectateurs se sont embrasés quand Benjamin Pavard a inscrit le second but de l'Inter, de la tête, toujours sur corner (61).

Malgré cette avantage, l'Inter a commencé à reculer et a cédé une seconde fois à la 76e minute sur une tête d'Eric Dier, plongeant San Siro dans l'angoisse.

Le Bayern a tenté sa chance jusqu'au bout, dans le temps additionnel notamment par Kingsley Coman, mais l'Inter a tenu bon et défiera le Barça.

"C'est un match dont on va se souvenir longtemps, on a souffert par moments, mais on a montré que l'Inter avait du caractère, du coeur et de l'intelligence", s'est réjoui Martinez au micro de la chaîne Prime.

"Ce n'était pas un match facile contre une bonne équipe du Bayern, il a fallu être très concentré sur le plan défensif. On ne se met pas de limites", a renchéri Pavard qui disputait son 50e match de C1.

Les joueurs de l'Inter Milan célèbrent leur qualification lors du quart de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich à San Siro le 16 avril 2025 AFP

La dernière fois que l'Inter a affronté les Catalans en demi-finale de la C1, en avril 2010, n'évoque que des bons souvenirs à ses tifosi.

Sur la route de son troisième sacre dans la compétition-reine, l'Inter, alors entraîné par Jose Mourinho, s'était imposé 3 à 1 en demi-finale aller face au Barça de Lionel Messi et de Zlatan Ibrahimovic. Au retour, les Milanais s'étaient inclinés 1 à 0 au Camp Nou mais avaient décroché leur billet pour la finale.