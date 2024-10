Ligue des champions: Liverpool et Salah enchaînent contre Bologne

Mohamed Salah après avoir marqué le second but des Reds contre Bologne en C1 le 2 octobre 2024 au stade d'Anfield de Liverpool en Angleterre

L'Italie les botte: Liverpool et son artiste Mohamed Salah ont dominé Bologne 2-0 en deuxième journée de Ligue des champions mercredi, enchaînant un nouveau succès contre un club italien après celui 3-1 à Milan il y a quinze jours.

Après une subtile passe décisive pour Alexis Mac Allister (11e), la star égyptienne des Reds a lui-même enfoncé le clou à la 75e d'un superbe tir enroulé du pied gauche dans la lucarne opposée.

Avec la lourde tâche de remplacer l'idole Jürgen Klopp comme entraîneur, Arne Slot réussit parfaitement ses débuts avec les Reds, sur la scène européenne comme domestique, étant en tête de la Premier League devant Manchester City après six journées.

Si le classement à 36 équipes de cette phase de ligue continentale nouveau format ne signifie pas encore grand chose, Liverpool fait tout de même carton plein, ce qui n'est pas le cas, par exemple, du City de Guardiola (4 pts) ou bien du Real Madrid (3 pts), battu par Lille mercredi.

Pourtant, c'est Bologne qui a cru surprendre d'entrée Liverpool en refroidissant tout Anfield par le but de Thijs Dallinga mais, lancé en profondeur derrière la charnière centrale Konaté - van Dijk, le Néerlandais était hors-jeu (9e).

Comme à Milan, mené au score dès les premières minutes avant de prendre les devants, Liverpool n'a pas paniqué. Et ce sont les Anglais qui ont ouvert le score, par Mac Allister, servi idéalement par Mo Salah devant le but. Au coeur du jeu rouge, le N.10 argentin était aussi à l'origine de l'action menant au but, cassant la première ligne défensive italienne d'un une-deux avec Dominik Szoboszlai.

Le gardien de Bologne Lukasz Skorupski intercepte un tir cadré lors du match de C1 contre Liverpool le 2 octobre 2024 au stade d'Anfield à Liverpool en Angleterre AFP

Liverpool a bien pensé doubler la marque directement, mais le but de Nunez a lui aussi été annulé pour hors-jeu (16e).

Pour rester en tête, Liverpool a compté sur son gardien Allison Becker face à Urbanski (33e) ou Orsolini (56e), ou bien sur ses montants, quand le Suisse Dan Ndoye a trouvé la barre et le poteau (28e, 32e).

Rarement en danger en deuxième période, Liverpool a fait le break par Salah, qui s'est créé tout seul son but, une merveille de tir enroulé.

Après cette ouverture italienne, Liverpool va enchaîner avec deux clubs allemands, Leipzig puis Leverkusen.

Qualifié grâce à une 5e place en Serie A la saison passée, Bologne avait commencé sa campagne européenne par un triste 0-0 à domicile face au Shakhtar Donetsk. La formation d'Émilie-Romagne est aussi en difficulté en championnat.