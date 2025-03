Ligue des champions: Liverpool, la parole est à la défense

Dans l'ombre du pharaonique Mohamed Salah, la défense de Liverpool brille aussi cette saison, comme solide dernier rempart et première rampe de lancement, mais des petites failles apparaissent et le PSG d'Ousmane Dembélé tentera de s'y engouffrer.

Avant le grand sommet de mercredi au Parc des Princes, l'intouchable leader de la Premier League a mis les barbelés face à Manchester City (2-0) et Newcastle (2-0), comme il l'avait fait plus tôt en Ligue des champions face au Bayer Leverkusen (4-0) et au Real Madrid (2-0).

Dans les grands rendez-vous, il sait relever le niveau d'exigence et gommer les sautes de concentration qui l'affaiblissent, parfois, sur la scène nationale.

A ce niveau-là, l'expérience compte et sa défense en regorge: le gardien Alisson Becker, le capitaine Virgil van Dijk, le latéral droit Trent Alexander-Arnold, l'arrière gauche Andy Robertson étaient tous titulaires lors de la finale de C1 remportée en 2019 contre Tottenham (2-0).

Seul Ibrahim Konaté (25 ans) s'est joint entre-temps à la bande, pour le plus grand bonheur de l'entraîneur Arne Slot.

"Sur le plan défensif, c'est le top niveau. Il n'y a pas grand-chose qu'il pourrait améliorer", disait-il en janvier à propos du colosse français, arrivé en 2021.

Propre dans ses relances, dominant dans les airs, "Ibou" Konaté forme un duo complémentaire avec Virgil van Dijk, le capitaine et ciment de la défense.

A 33 ans, l'international néerlandais évolue à son meilleur niveau, malgré l'enchaînement des matches: il a joué 2.520 minutes cette saison en Premier League, soit l'intégralité des 28 matches disputés par les Reds, et a réalisé 2.160 passes, soit le plus haut total dans le championnat.

Le défenseur néerlandais des Reds Virgil van Dijk (G) lors d'un match de Premier League contre Newcastle, le 26 février 2025 à Liverpool AFP/Archives

C'est une des particularités de Van Dijk, le roc central ne fait pas que défendre. Il endosse souvent un rôle de "quarterback" (le principal poste offensif au football américain, NDLR) déclencheur d'attaque, avec de longs ballons envoyés au-dessus du milieu adverse, le plus souvent vers Salah.

Des doutes à gauche

Trent Alexander-Arnold, à droite, se distingue aussi par son jeu de passes grande distance, des transversales millimétrées qui renversent le jeu, à destination de Cody Gakpo principalement.

L'apport offensif de "TAA", cependant, est contrarié par les fragilités défensives qui l'encombrent parfois. Or, l'international anglais aura fort à faire, mercredi, face à la vivacité d'un Bradley Barcola ou d'un Désiré Doué.

Le véritable talon d'Achille de Liverpool se trouve toutefois de l'autre côté, à gauche de la défense, où Andy Robertson peine à retrouver sa forme d'antan.

Lors du dernier match contre Newcastle, l'Ecossais de 30 ans a même pris place sur le banc des remplaçants au profit de sa doublure Kostas Tsimikas.

En janvier, l'ancien défenseur et héros d'Anfield, Jamie Carragher, a enjoint Liverpool à recruter dans ce secteur pour sécuriser ses chances de titre.

Le défenseur grec de Liverpool Kostas Tsimikas (G) et son équipier écossais Andrew Robertson après une victoire en Premier League contre Manchester City, le 23 février 2025 à l'Etihad Stadium AFP/Archives

"Je pense qu'Andy Robertson, qui est une légende absolue, s'accroche à chaque match. Je ne pense pas que Konstantinos Tsimikas soit tout à fait au niveau pour le remplacer", a-t-il lancé sur Sky Sports, où il officie comme consultant.

Le club de la Mersey ne l'a pas écouté, aucune arrivée n'a été enregistrée durant le mercato d'hiver.

Or, le PSG aborde ces huitièmes de finale dans une forme éblouissante en attaque.

L'équipe de Luis Enrique a marqué 40 buts sur ses dix derniers matches, toutes compétitions confondues.

Ce rythme d'enfer a été imprimé par l'ancien maladroit devenu attaquant roi, Ousmane Dembélé, auteur de 17 buts depuis le début d'année 2025.

Il ne pouvait pas y avoir de meilleur test possible pour Liverpool et sa défense.