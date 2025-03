Ligue des champions: à Lyon, défense d'entrer

Vainqueur 2-0 à l'aller la semaine dernière à Munich face au Bayern, Lyon se présente au match retour mercredi (18h45) au Groupama Stadium, fort d'une défense de fer qui n'a encaissé qu'un but en sept matches depuis le début de la compétition.

L'OL, qui n'a pas encore perdu en championnat de France, est aussi la dernière équipe invaincue dans l'épreuve européenne après la défaite de Chelsea à Manchester City (2-0), en quart de finale aller.

Les Fenottes, cinq buts encaissés en Première ligue, ont donc les moyens de bien résister pour mieux piquer en attaque.

Elles l'ont déjà fait à l'aller en ne concédant qu'un tir cadré aux Munichoises contre dix pour Lyon bien que les joueuses de l'entraîneur australien, Joe Montemurro n'ont pas tout bien maîtrisé, notamment dans l'entrejeu.

"Nous travaillons bien avec la ligne défensive depuis notre stage d'avant-saison", a expliqué, mardi en conférence de presse, l'Australienne Ellie Carpenter.

"Nous jouons bien et on fait en sorte de ne pas prendre de but. C'est très important car si on n'encaisse pas, nous avons plus de chances de gagner", a-t-elle encore ajouté dans un français de mieux en mieux maîtrisé.

"L'objectif est toujours de faire plus, de chercher à être efficace, de ne jamais encaisser de but et d'en marquer beaucoup. C'est ce qui aide pour la Ligue des Champions", a affirmé de son côté, la milieu de terrain hispano-néerlandaise, Damaris Egurrola, dans un entretien au quotidien Le Progrès, publié mardi.

"Mais quand on est l'OL, gagner ne suffit pas. Nous avons besoin de bien jouer et de marquer beaucoup mais 2-0 sur le terrain du Bayern, c'est quand même très bien", s'est félicitée cette dernière.

"Mais ce n'est pas fini. C'est un match très important. Nous avons deux buts d'avance mais c'est un nouveau match", a surenchéri Carpenter.

Melchie Dumornay vient d'inscrire le but du break pour Lyon contre le Bayern, le 18 mars 2025 à Munich AFP/Archives

Le club allemand doit désormais gagner avec trois buts d'écart pour se qualifier et la tâche s'annonce difficile, surtout si les Lyonnaises marquent, ne serait-ce qu'une fois.

"Ce sera incroyable si nous y parvenons dans les premières cinq à dix minutes. Nous allons mettre de l'intensité face à un adversaire qui va commencer très fort pour tenter de marquer", a poursuivi Ellie Carpenter.

Avant ce match retour pour lequel 12.000 spectateurs environ sont attendus, Joe Montemurro a ménagé plusieurs joueuses cadres à l'occasion du déplacement à Saint-Etienne (5-0), le 22 mars, afin de leur amener la fraîcheur nécessaire.

La gardienne Christiane Endler, les défenseures Wendie Renard et Selma Bacha et les attaquantes Kadidiatou Diani et Tabitha Chawinga feront leur retour face au Bayern.