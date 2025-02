Ligue des champions: Monaco en quête d'exploit à Lisbonne, Paris tranquille face à Brest

Battu 1-0 à domicile en barrage aller, Monaco est condamné à l'exploit sur la pelouse du Benfica Lisbonne pour rejoindre les 8e de finale de la Ligue des champions qui tendent les bras au PSG avant la réception de Brest au Parc des Princes avec trois buts d'avance.

Le club de la Principauté devra présenter un tout autre visage mardi au Portugal que celui affiché au stade Louis-II où il n'a pas su se montrer à la hauteur de l'évènement. Dans l'ambiance surchauffée de l'Estadio da Luz, il faudra du caractère aux Monégasques face à une équipe qui les a dominés à deux reprises en deux confrontations cette saison en C1.

Pour se donner de la confiance, l'ASM a étrillé Nantes en championnat samedi (7-1), reprenant sa marche en avant après deux revers d'affilée, toutes compétitions confondues. Mais elle se rendra à Lisbonne avec un effectif particulièrement amoindri par une cascade de blessures (Balogun, Teze, Magassa et Golovin) et de suspensions (Vanderson, Zakaria, Al-Musrati).

Pour Paris, la venue de Brest mercredi s'apparente en revanche à une simple formalité. Le large succès à l'aller (3-0) a déjà tué tout suspense et on voit mal comment les Bretons pourraient refaire leur retard dans la capitale contre des Parisiens invincibles depuis plusieurs semaines et qui leur ont déjà planté 11 buts lors de leurs trois duels cette saison.

L'entraîneur brestois Eric Roy ne se fait d'ailleurs guère d'illusions avant ses retrouvailles avec l'ogre parisien.

- Le Real en ballotage favorable -

"Qu'on puisse gagner 4-0 au Parc, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui l'imaginent. Le problème, en plus, c'est qu'au-delà de marquer quatre buts au Parc, il faudrait ne pas en prendre. C'est vrai que c'est apparemment mission impossible", avait-il déclaré à l'issue du match aller.

Manchester City pourra s'appuyer sur sa recrue Omar Marmoush, auteur d'un triplé contre Newcastle le 15 février 2025 AFP

En dehors des trois clubs français, les regards seront encore tournés vers le choc entre le Real Madrid et Manchester City, les vainqueurs des deux éditions précédentes. Après leur victoire 3-2 à l'Etihad Stadium, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont peut-être fait le plus difficile mais les Citizens, dans le dur ces derniers temps, ont enfin sorti une prestation encourageante ce week-end en écrasant Newcastle (4-0) en championnat avec un triplé de leur recrue égyptienne Omar Marmoush.

Si le Bayern Munich ne devrait pas avoir trop de difficultés à se débarrasser du Celtic Glasgow à l'Allianz Arena après son succès 2-1 en Ecosse, la situation est beaucoup plus tendue pour deux représentants italiens, l'AC Milan et l'Atalanta Bergame, qui accueillent respectivement le Feyenoord Rotterdam et le FC Bruges avec un but à rattraper.

Randal Kolo Muani (à droite) et Francisco Conceiçao lors de la victoire de la Juve face à l'Inter Milan le 16 février 2025. Le club italien part avec un avantage d'un but en barrage retour de la Ligue des champions à Eindhoven AFP/Archives

La Juventus Turin, ragaillardie par l'arrivée cet hiver de Randal Kolo Muani, doit aussi se méfier de son voyage à Eindhoven après sa courte victoire à la maison contre le PSV (2-1).

Pour le Borussia Dortmund, le billet pour les 8e de finale est par contre quasiment dans la poche après le festival de l'aller face au Sporting Portugal (3-0).