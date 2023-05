Ligue des Champions : Onana-Mahrez, deux pour un sacre

Par TV5MONDE

Image Inside / Panoramic, Action Plus / Panoramic.

4 minutes de lecture

Ils sont 28 joueurs africains à avoir inscrit leur nom au palmarès de la Ligue des Champions européenne, connue jusqu'en 1992 sous l'appellation de Coupe d'Europe des clubs champions. Ce cercle très fermé s'enrichira le 10 juin prochain d'un nouveau membre. Il s'agira soit d'André Onana, le gardien de but camerounais de l'Inter Milan, soit de Riyad Mahrez, l'ailier algérien de Manchester City. Mais si l'on se penche de plus près sur le parcours respectif des deux joueurs, on constate des évolutions très contrastées ces derniers mois. Analyse.