Ligue des champions: Paris et l'Europe retiennent leur souffle

L'attaquant du Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé lors de la Supercoupe d'Europe contre Tottenham à Udine le 13 août 2025.

Les 36 équipes qualifiées pour la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG, tenant du titre en premier lieu, retiennent leur souffle avant de connaître leurs futurs adversaires lors du tirage au sort prévu jeudi à Monaco.

Introduite la saison passée, la nouvelle formule de la plus prestigieuse des compétitions inter-clubs a connu d'emblée un grand succès, avec le premier sacre de l'histoire du Paris SG en guise d'apothéose pour le football français, au terme d'une finale de rêve à Munich face à l'Inter Milan (5-0).

Plus d'affiches, plus de suspense, notamment durant une dernière journée haletante: le format inédit, avec une poule unique, a pleinement tenu ses promesses l'an passé, confortant l'UEFA dans sa volonté d'opérer un changement radical afin d'augmenter ses recettes et ainsi couper court à toute volonté de scission de certaines grandes écuries.

Comme en 2024-2025, les équipes, réparties en quatre chapeaux pour le tirage (selon le coefficient UEFA calculé sur la base des résultats en Coupe d’Europe sur les cinq dernières saisons), joueront donc huit rencontres contre des adversaires différents (deux par chapeau), quatre à domicile et quatre à l'extérieur.

L'ancien gardien italien Gianluigi Buffon montre le papier du Paris Saint-Germain lors du tirage au sort de la Ligue des champions 2024-2025 à Monaco le 29 août 2024. AFP/Archives

A l'issue de cette phase initiale (du 16 septembre au 28 janvier 2026), les huit premiers seront qualifiés directement pour les 8e de finale, les formations classées de la 9e à la 24e place se disputant les huit derniers tickets en barrages aller-retour.

C'est encore une fois un tirage automatisé qui déterminera les différents face-à-face, l'ordinateur devant respecter deux critères: un club ne pourra pas jouer contre un pensionnaire de son propre championnat ni affronter plus de deux représentants d'un même pays.

Paris veut "marquer l'histoire"

Seule nouveauté: contrairement à l'exercice précédent, il y aura un véritable intérêt à terminer parmi les huit premiers de la phase de ligue puisque les heureux élus auront l'avantage de recevoir lors du match retour en 8e de finale.

Les quatre premiers évolueront même à domicile lors du match retour jusqu’en quart de finale alors que les deux premiers du classement bénéficieront de ce privilège pour toutes les rencontres à élimination directe.

Fort de son statut de champion d'Europe, le PSG figure naturellement dans le chapeau 1 en compagnie des principaux cadors du continent (Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Inter Milan, Chelsea, Borussia Dortmund, FC Barcelone) et va croiser les doigts pour ne pas avoir un parcours aussi corsé que la saison dernière puisqu'il n'avait terminé que 15e avant de monter en puissance à partir des barrages.

L'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé lors d'un match de championnat contre Osasuna, à Madrid le 19 aoput 2025. AFP/Archives

Quel que soit le sort, Luis Enrique le martèle depuis des semaines: l'objectif des Parisiens est bel et bien de "continuer à marquer l'histoire" et de forger "une dynastie" en allant chercher une deuxième Ligue des champions d'affilée, le 30 mai 2026 à Budapest.

"On est très ambitieux. On sait que ce sera difficile, mais c'est normal d'avoir cette mentalité", a expliqué l'entraîneur espagnol.

Paris, qui se faisait tout petit à l'été 2024 après le départ de sa superstar Kylian Mbappé au Real Madrid, ne pourra toutefois pas se cacher cette fois. Les équipes anglaises, balayées sur la route de son titre européen, le Real et le Bayern, humiliés au Mondial des clubs, ou le Barça de Lamine Yamal, sorti en demi-finales par l'Inter, attendent le PSG de pied ferme.

L'OM, dans le chapeau 3 et qui va retrouver l'atmosphère des chaudes soirées de C1 après trois ans d'absence, devra sans doute cravacher pour aller au-delà de la phase de ligue. Monaco, reversé dans le 4e pot, peut également s'attendre à souffrir.